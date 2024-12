Wiemy, kiedy spadnie śnieg. IMGW wskazuje regiony i przewiduje niebezpieczne zjawiska

Wiemy, kiedy i gdzie spadnie śnieg. IMGW podaje daty i regiony

Eksperci z IMGW prognozują, że na początku trwającego tygodnia "pogodę w Polsce kształtować będzie niż znad Skandynawii i Morza Barentsa". W kolejnych dniach Polska znajdzie się "pomiędzy niżem w rejonie Wielkiej Brytanii a zachodnią Rosją, aby w końcu tygodnia dostać się w zasięg niżu, wędrującego znad Irlandii przez Morze Norweskie po południową Skandynawię". Poniżej szczegóły prognozy tygodniowej IMGW na poszczególne dni.

Poniedziałek (2 grudnia) pochmurny, więcej chwil ze słońcem jedynie na południowym wschodzie kraju. Możliwy deszcz na północnym zachodzie. Na termometrach maksymalnie od 3°C do 8°C. W obszarze oddziaływania wiatru halnego nawet 10°C. We wtorek (3 grudnia) nadal sporo chmur, ponownie z wyjątkiem południowego wschodu. Tam też możliwe przymrozki o poranku. Temperatura maksymalna w kraju od 3°C na wschodzie do 7°C na zachodzie.

- Z północnego zachodu w głąb kraju przemieszczać się będą opady deszczu, na obszarach podgórskich Dolnego Śląska pojawią się opady deszczu ze śniegiem, a w Sudetach opady śniegu - czytamy w komunikacie IMGW.

W środę (4 grudnia) chłodniej, termometry pokażą od 1°C do 5°C. Dzień będzie pochmurny i deszczowy, zaś na obszarach podgórskich oraz na Suwalszczyźnie z prognozowane są opady deszczu ze śniegiem. W górach - śnieg. W czwartek (5 grudnia) przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem w całym kraju. Sam śnieg może spaść w południowej Polsce. Na termometrach od zera do 5°C. W piątek (6 grudnia) więcej chwile ze słońcem we wschodniej i centralnej Polsce. Na Pomorzu, zachodzie oraz południu kraju więcej chmur i tam prognozowane są opady deszczu ze śniegiem, a lokalnie śniegu. Na wschodzie w nocy i nad ranem niewielki przymrozek. W ciągu dnia termometry w kraju pokażą 2-4°C.

Silny wiatr w weekend. Temperatura podzieli Polskę na pół

Jaka będzie pogoda w weekend? Sobota (7 grudnia) będzie deszczowa i wietrzna. Porywy wiatru do 80 km/h, a nad morzem do 90 km/h. Temperatura podzieli Polskę na chłodniejszy wschód (tam od 2°C do 4°C) i cieplejszy zachód (na termometrach 9-11°C.) W niedzielę (8 grudnia) nadal sporo chmur. Na południowym wschodzie deszcz oraz deszcz ze śniegiem, zaś po południu na północnym zachodzie przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 1°C do 6°C. Silny wiatr już tylko nad morzem, w porywach do 65 km/h.

Źródło: IMGW

