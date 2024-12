Prognoza IMGW na noc 16/17 grudnia. Silny wiatr nie ustąpi

Noc z poniedziałku na wtorek (16/17 grudnia) będzie pochmurna. Miejscami możliwy deszcz, zaś w szczytowych partiach Karpat, powyżej 1000 m n.p.m., prognozowane są opady przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. - Na północy kraju opady będą przejściowo umiarkowane i tam suma opadów wyniesie od 10 mm do 20 mm, lokalnie 25 mm - czytamy w komunikacie IMGW. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, tam na termometrach od 2°C. W centrum około 6°C. Najcieplej w zachodniej Polsce, do 9°C. - Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach od 60 km/h na południu kraju do 80 km/h na północy; nad morzem okresami silny, od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, zachodni. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 130 km/h, powodujące zamiecie śnieżne - zapowiada IMGW.

Ostrzeżenie przed wiatrem to nie wszystko. Komunikat IMGW

IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w północnej, centralnej, wschodniej i południowej Polsce. Województwa mazowieckie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, świętokrzyskie i łódzkie zostały objęte ostrzeżeniem w całości. Zostały również wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia przed roztopami w woj. małopolskim, w woj. śląskim w powiecie żywieckim, cieszyńskim i bielskim oraz w woj. dolnośląskim. Alerty dotyczą niektórych powiatów w tych województwach.

- Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej, szczególnie do wysokości około 1200 metrów n.p.m. Temperatura minimalna od 0 st. C do 3 st. C. Temperatura maksymalna od 3 st. C do 5 st. C. Suma opadów deszczu od 10 mm do 20 mm. Wiatr o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu - poinformował instytut.

⚠️Dwa komunikaty meteorologiczne o aktualnych warunkach #silnywiatr1. Przejściowo wiatr osłabł. Porywy wiatru nie przekraczają 70 km/h. W kolejnych godzinach wiatr stopniowo będzie się wzmagał.2. Występują porywy wiatru. W Rzeszowie zanotowano 22 m/s.ℹ️ https://t.co/6QbbT2QvGd pic.twitter.com/VpftzeKvAh— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) December 16, 2024

Wtorek (17 grudnia) ma być - według prognoz IMGW - dniem nie tylko wietrznym, ale i pochmurnym. Więcej przejaśnień tylko na północnym wschodzie i to w drugiej części dnia. Synoptycy przewidują opady deszczu w kraju, zaś w górach - śnieg. Na północnym zachodzie suma opadów do 10 mm. Nadal ciepło, jak na drugą połowę grudnia. Na Suwalszczyźnie termometry wskażą od 6°C. Niewiele chłodniej na Podhalu, zaś najcieplej w zachodniej Polsce, tam do 11°C. - Wiatr umiarkowany i dość silny, na północy i wschodzie w porywach około 70 km/h, nad morzem do 80 km/h, zachodni i północno-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru stopniowo słabnące od 120 km/h do 70 km/h, powodujące lokalnie zamiecie śnieżne - informuje IMGW. W dalszej części tygodnia nadal możliwe są deszczowe i wietrzne dni.