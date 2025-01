Na północnym wschodzie oraz obszarach podgórskich deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. W Karpatach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 8 cm. Rano miejscami na południowym wschodzie możliwe zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Wiatr okresami porywisty, nad morzem oraz obszarach podgórskich w porywach do 60 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 80 km/h, w Karpatach do 100 km/h, w górach wiatr powodował będzie zamiecie i zawieje śnieżne - ostrzega IMGW w prognozie na 7 stycznia.