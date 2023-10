Tropikalna noc w październiku. Kołdry do szafy, kaloryfery na zero. Będzie nieznośnie gorąco!

Nawet 23 stopnie, ale czekają nas wichury do 130 km/h i jeszcze to! [Prognoza IMGW na 21.10.2023]

Prognoza IMGW: Pogoda ma dla nas wichury i tropikalną noc

Pogodowych zawirowań w Polsce ciąg dalszy. W piątek informowaliśmy was, noc z 20 na 21 października będzie tropikalną. Na południu temperatury mogą przebić poziom 20 stopni Celsjusza. Niestety, swoje zrobi też silny wiatr. Prognozy IMGW mówią o porywach, które mogą zrywać dachy i łamać drzewa. - Na północy kraju i w rejonach podgórskich Karpat porywy do 85 km/h, nad Zatoką Gdańską, na południu Podkarpacia oraz Małopolski w porywach do 100 km/h. W Tatrach porywy wiatru do 160 km/h, w Sudetach do 100 km/h - podają synoptycy. To dopiero przedsmak tego, co wydarzy się w weekend.

Cieplej, ale nadal wietrznie i momentami burzowo - taki będzie weekend w Polsce. Na pewno przydadzą się parasole. Pogoda nie będzie zachęcała do wychodzenia z domów. Gdzie i kiedy należy się spodziewać ponurej wersji jesieni? Z prognozy ekspertów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w sobotę na północy będzie kraju pochmurno z opadami deszczu, na południu większe przejaśnienia i deszcz tylko w górach. Temperatura maksymalna na północy od 7°C do 12°C, a w centrum i na południu od 15°C do 21°C. Wiatr umiarkowany, początkowo jeszcze dość silny i porywisty, z kierunków południowych. Największe porywy zaatakują na wybrzeżu - do 90 km/h. Stopniowo będą słabnąć.

- W niedzielę pochmurno z przejaśnieniami i miejscami opady deszczu, na południu możliwe burze. Temperatura maksymalna od 12°C do 19°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w burzach w porywach do 60 km/h, południowy i zachodni - czytamy w prognozie synoptycznej na 22 października.

W najbliższych godzinach trzeba obserwować komunikaty meteo i zwracać uwagę na ostrzeżenia IMGW. W czasie burz i wichur należy zachować szczególną ostrożność i zabezpieczyć cenne rzeczy. O ew. utrudnieniach komunikacyjnych będziemy informować w naszym serwisie i w lokalnych oddziałach.