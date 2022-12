Temperatura spadła do -27 stopni! To złe miłego początki. Wkrótce totalna zmiana w pogodzie

We wtorek (20 grudnia 2022 r.) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podał, że południowo-wschodnia i krańce wschodnie Europy będą nadal w zasięgu rozległego wyżu z centrum nad zachodnią Rosją. Pozostały obszar kontynentu znajdzie się pod wpływem wieloośrodkowego niżu znad północnego Atlantyku i Skandynawii, w strefie frontów atmosferycznych. Polska będzie na skraju niżu znad Zatoki Botnickiej. Na północnym zachodzie zaznaczy się wpływ chłodnego frontu atmosferycznego. Będziemy w ciepłym i wilgotnym powietrzu polarnym morskim. Co to oznacza w kontekście pogody na środę? To mieszanka dobrych i złych wieści. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hPa i będzie spadać.

Jaka będzie pogoda w środę, 21 grudnia?

Wygląda na to, że na kilka dni uwolnimy się od opadów śniegu. Takowych na pewno nie uświadczymy w najbliższych godzinach. Miejmy nadzieję, że szklanka na drogach i chodnikach nie będzie już dawać się we znaki Polakom.

- W środę w Polsce zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu lub mżawki, tylko na krańcach południowo-wschodnich zachmurzenie umiarkowane i tam bez opadów. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami na południu i w rejonie Zatoki Gdańskiej porywisty, południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 80 km/h - podaje IMGW w prognozie na 21 grudnia.

Prognoza pogody. Temperatura 21.12.2022

W środę nie odnotujemy mroźnych temperatur, a już na pewno nie w ciągu dnia. Gdzieniegdzie wartości na termometrach zbliżą się do dwucyfrówki. - Temperatura maksymalna od 1 st. C miejscami w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu, około 4 st. C na Dolnym Śląsku i Pomorzu, do 8 stopni Celsjusza na Ziemi Lubuskiej - prognozują synoptycy IMGW. Na najwyższe temperatury mogą liczyć mieszkańcy Wrocławia, Poznania, Zielonej Góry i okolic. Wzrostowy trend utrzyma się również w kolejnych dniach. O szczegółach będziemy niebawem informować.

Prognoza IMGW. Noc ze środy na czwartek 21/22 grudnia

W nocy ze środy na czwartek (21/22 grudnia 2022 r.) zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami oraz z opadami deszczu lub mżawki, na południu także deszczu marznącego powodującego gołoledź. W Tatrach opady deszczu ze śniegiem. Prognozowana wysokość opadów do około 10 mm na południu kraju. Temperatura minimalna od -1°C w Małopolsce i na Lubelszczyźnie do 4°C na zachodzie i nad morzem, tylko w rejonach podgórskich Karpat około -3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w górach, na wybrzeżu i Pomorzu porywisty, południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 90 km/h.

Sonda Pogoda długoterminowa - czy wierzysz w jej skuteczność? TAK, METEOROLODZY NIE MOGĄ SIĘ MYLIĆ NIE, ALE W SUMIE SPRAWDZAM Z CIEKAWOŚCI ZALEŻY, NA ILE MIESIĘCY W PRZÓD KTOŚ PRÓBUJE PRZEWIDZIEĆ POGODĘ