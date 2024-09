Niszczycielska wichura do 220 km/h. Pogoda jak z horroru. Miliony mieszkańców zagrożonych

Jak wynika z informacji przekazanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w czwartek 5 września zachmurzenie w dzień będzie małe i umiarkowane, na wschodzie kraju miejscami także duże.

- W górach i w rejonach podgórskich po południu lokalnie przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do około 10 mm - podaje IMGW.

Z analiz ekspertów wynika, że wiatr w czwartek będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, wschodni i południowo-wschodni. Podczas burz możliwe porywy wiatru do 65 km/h. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 75 km/h.

Temperatura 5.09.2024

W czwartek będzie ciepło, a nawet upalnie. Jak podaje IMGW, temperatura maksymalna od 25°C miejscami na wschodzie, około 28°C w centrum do 31°C na zachodzie kraju.

To jednak nie wszystko. Synoptycy wydali ostrzenia drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed upałami. Alerty dotyczą zachodniej części Polski.

- Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C - czytamy w komunikacie.

Pogoda na jutro. Noc z czwartku na piątek (5.09/6.09.2024)

Z informacji przekazanych przez IMGW wynika, że w nocy z czwartku na piątek (5.09/6.09.2024 zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na wschodzie okresami wzrastające do dużego. Temperatura minimalna od 15°C do 19°C; chłodniej na północnym wschodzie kraju i w rejonach podgórskich, od 12°C do 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni.

Upały - co robić?

Ministerstwo Zdrowia radzi, co robić w trakcie upałów. Przede wszystkim warto kontrolować temperaturę powietrza w domu czy mieszkaniu, należy wietrzyć mieszkanie, gdy temperatura na zewnątrz jest najniższa, natomiast w trakcie upału należy zasłonić i zamknąć okna. W miarę możliwości warto wyłączyć sztuczne oświetlenie i urządzenia elektryczne. Poza tym:

unikaj wychodzenia na zewnątrz w czasie największych upałów;

unikaj forsownego wysiłku fizycznego;

spędzaj w miarę możliwości 2 – 3 godziny dziennie w chłodnym miejscu (np. klimatyzowany budynek użyteczności publicznej);

chłodź organizm (bierz chłodne prysznice, stosuj zimne okłady, noś jasne i przewiewne ubrania i buty oraz nakrycie głowy i okulary przeciwsłoneczne z filtrem UV);

nawadniaj organizm (pij duże ilości wody, unikaj alkoholu, jedz warzywa i owoce, takie jak pomidory, pomarańcze, sałaty, ogórki, marchew);

leki przechowuj w temperaturze poniżej 25 stopni lub w lodówce (należy zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu).

