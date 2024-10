Ulewny deszcz, przymrozki, a nawet to! Ponura wersja jesieni

Mróz do -6 stopni, a potem wydarzy się to! Za oknami będzie się działo [Pogoda IMGW na 1 października]

W prognozie IMGW na noc z wtorku na środę (1/2 października 2024) czytamy, że na północnym wschodzie okresami zachmurzenie będzie duże i tam możliwy jest słaby deszcz. We wschodniej połowie kraju oraz na południu miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Apelujemy o ostrożność do kierowców i innych uczestników ruchu. W rejonach podgórskich Karpat gdzieniegdzie odnotujemy spadek temperatury do 0°C i tam przygruntowe przymrozki do -3°C. Na Warmii i Mazurach termometry pokażą zaledwie jedną kreskę powyżej zera. W Sudetach oraz Beskidzie Śląskim i Żywieckim porywy wiatru mogą osiągnąć 70 km/h.

Pogoda na środę: Deszcz i silny wiatr w prognozie IMGW na 2 października

Z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w środku tygodnia zachmurzenie będzie duże z opadami deszczu, a wysoko w Sudetach także deszczu ze śniegiem. Na tym jednak nie koniec niezbyt optymistycznych doniesień synoptyków.

Na południowym zachodzie opady okresami o natężeniu umiarkowanym i tu prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 15 mm. Wiatr na Pogórzu Karpackim porywisty, z kierunków wschodnich. Wiatr w porywach do 70 km/h w Beskidzie Śląskim i Żywieckim oraz do 65 km/h w Tatrach i Bieszczadach - alarmuje IMGW w prognozie na 2 października.

Pogoda na jutro. Temperatura 2.10.2024

W środę temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 9 stopni Celsjusza na obszarach podgórskich Sudetów, około 13°C na zachodzie i północy, do 17°C na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Najcieplej powinno być w okolicach Warszawy, Bydgoszczy, Lublina i Rzeszowa. Ciepłe bluzy i swetry przydadzą się mieszkańcom Pomorza Zachodniego i województw lubuskiego oraz dolnośląskiego.

Wygląda na to, że jesienny klimat na dobre przejął inicjatywę. W prognozach pięciodniowych nie widać przełomu. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.

