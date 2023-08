To się zacznie już 5 września. Nie będziesz mógł oderwać oczu od nieba!

Wrześniowe Perseidy pojawią się na nocnym niebie

Wprawdzie wrześniowy rój Perseidów nie jest aż tak spektakularny jak ten, który możemy obserwować w sierpniu, to i tak warto skorzystać z ostatnich chwil lata i wybrać się na łono natury, by obserwować spadające gwiazdy. Wrześniowe Perseidy (SPE) to rój meteorów, który jest aktywny od 5 do 21 września. Jego radiant znajduje się w gwiazdozbiorze Perseusza, a maksimum roju przypada na 10 września. Jego aktywność jest określana jako średnia, a obfitość roju wynosi 5 meteorów na godzinę. Prędkość Wrześniowych Perseidów w atmosferze jest bardzo duża i wynosi 66 km/s.

Jak obserwować Wrześniowe Perseidy?

Do obserwacji Wrześniowych Perseidów nie jest potrzebny żaden specjalistyczny sprzęt. Wystarczy wygodny leżak, który umożliwi spoglądanie w niebo i koc, który uchroni nas przed ewentualnym chłodem.

Najlepszym miejscem do obserwacji spadających gwiazd są miejsca oddalone od terenów zurbanizowanych, czyli m.in. dużych miast. Chodzi przede wszystkim o duże zanieczyszczenie nieba sztucznym światłem emitowanym z miejskich ulic czy zakładów przemysłowych. Jednak nawet w pobliżu dużych miast znajdują się miejsca, w których natężenie światła jest nieco mniejsze, co pozwala na dobrą obserwację nocnego nieba. Wystarczy wsiąść w samochód lub na rower i wybrać się kilka kilometrów za miasto, najlepiej w okolice dużych zbiorników wodnych lub lasów i pól, czyli wszędzie tam, gdzie panują naturalne ciemności. Bardzo pomocna może się tutaj okazać mapa natężenia światła, którą znajdziecie poniżej.

Bardzo ważnym, o ile nie najważniejszym czynnikiem przy obserwacji zarówno Wrześniowych Perseidów, jak i innych zjawisk astronomicznych jest oczywiście pogoda. Noc spadających gwiazd powinna być przede wszystkim bezchmurna, co może być nieco kłopotliwe, biorąc pod uwagę ostatnie zawirowania w pogodzie. Zachmurzone niebo, które we wrześniu nie jest rzadkością, niestety nie sprzyja obserwacji jakichkolwiek zjawisk atmosferycznych, dlatego warto na bieżąco śledzić lokalne prognozy pogody.

Jest jeszcze jedna, bardzo ważna zasada, do której warto zastosować się podczas obserwacji zarówno Wrześniowych Perseidów, jak i innych rojów meteorytów. Gdy zobaczymy spadającą gwiazdę, pomyśleć życzenie. Być może jest to jedyna szansa, by spełnić swoje najskrytsze marzenia!

