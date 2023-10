Deszcz i wichury do 90 km/h, ale pomiar na termometrze może szokować [Prognoza IMGW na 3.10.2023]

Starlinki przelecą nad Polską

Jak informuje portal nocneniebo.pl, to efekt misji o numerze Starlink G7-3. Oznacza to tylko jedno - wyjątkowy spektakl na wieczornym niebie. Poniedziałek, 2 października, będzie kolejnym dniem, w którym będzie można podziwiać "kosmiczny pociąg" na wieczornym niebie. Satelity Starlink od SpaceX pojawią się na zachodzie nieba o godzinie 20:13 i będą się przemieszczać z zachodniej strony nieba w kierunku zenitu. "Szukamy pojedynczych, odseparowanych satelitów, które jeden za drugim przelatują przez niebo" - informuje nocneniebo.pl. Cały przelot ma potrwać ponad 10 minut, czyli zdecydowanie dłużej niż te, które mogliśmy obserwować we wrześniu.

Więcej informacji dotyczących przelotów satelitów Starlink, można znaleźć tutaj. Przelot "kosmicznego pociągu" można również zobaczyć na kanale Nocne Niebo w serwisie YouTube.

Jak obserwować Starlinki?

Żeby obserwować satelity Starlink na niebie, nie trzeba mieć specjalistycznego sprzętu. Są one na tyle jasnymi obiektami, że można zauważyć je bez problemu. Będą to widoczne gołym okiem, poruszające się na tle gwiazd jasne punkty. Bardzo istotna przy obserwacji Starlinków jest jednak pogoda. Niebo musi być bezchmurne. Jeszcze lepiej, gdy znajdujemy się w miejscu pozbawionym tzw. "zanieczyszczenia świetlnego", czyli z dala od dużych źródeł sztucznego światła, np. na terenach położonych za miastem.

