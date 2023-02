Tej nocy nie prześpisz spokojnie! Zbliża się Śnieżny Księżyc 2023. Kiedy można go zobaczyć?

Mróz nawet -10°C! Do tego śnieg i wichury. Stanie się jeszcze to! [Prognoza IMGW na 4.02.2023]

Nazwy kolejnych pełni Księżyca wywodzą się z Ameryki Północnej. Indianie określali każdą kolejną pełnię odrębną nazwą, zazwyczaj odnoszącą się do pory roku czy zjawisk przyrodniczych. W tym przypadku geneza nazwy jest dość prosta. O tej porze roku przypadają obfite opady śniegu, stąd takie określenie dla pełni Księżyca przypadającej w lutym.

Inne określenia pełni Księżyca przypadającej w lutym to Burzowa Pełnia Księżyca, Głodna Pełnia Księżyca, Pełnia Księżyca Lodu. Księżyc w pełni w lutym nazywany jest również "rogatym", "przyspieszającym" lub "dzikim". Nazwy te związane są przede wszystkim z porą roku, w której przypada pełnia, czyli zimą.

Pełnia Śnieżnego Księżyca 2023 - kiedy przypada?

Księżyc wejdzie w fazę pełni w niedzielę, 5 lutego 2023 o godzinie 19:30. Wtedy naturalny satelita Ziemi nabierze idealnie okrągłego kształtu. W takiej postaci będzie można podziwiać go przez bardzo krótki czas. Warto więc pospieszyć się z obserwacją.

Jak obserwować pełnię Śnieżnego Księżyca?

Pełnię Księżyca można podziwiać bez wychodzenia z domu. Wystarczy wyjrzeć przez okno. Nie jest do tego wymagany specjalistyczny sprzęt, chociaż przydatna może się okazać nawet zwykła lornetka. Efekt jest jednak zdecydowanie ciekawszy, gdy wybierzemy się za miasto, z dala od źródeł sztucznego światła, czyli do miejsc, gdzie nie występuje tzw. "zanieczyszczenie światłem". W tym przypadku bardzo pożytecznym narzędziem może okazać się specjalna mapa.

Ważnym czynnikiem w tym przypadku jest również pogoda. Niebo powinno być bezchmurne, co w porze zimowej może często okazać się barierą nie do pokonania. Warto więc dokładnie śledzić lokalne prognozy pogody.

To będzie bezsenna noc

Pełnia Księżyca to zjawisko, które może powodować różne "skutki uboczne". Jednym z nich są problemy ze snem. Oznacza to, że osoby, które cierpią na bezsenność, muszą przygotować się na niedogodności. Dodatkowo nie sprzyja temu pogoda. Skoki ciśnienia, fronty atmosferyczne czy silny wiatr mają również negatywny wpływ na spokojny sen, co w ostatnim czasie odczuwa wiele osób. Śnieżny Księżyc może niestety jeszcze nasilić te objawy.

