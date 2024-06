Na to zjawisko trzeba było czekać 18 lat. Zobaczysz je już w sobotę nad ranem!

Ekstremalne zagrożenie pogodowe. Czerwony alarm w Polsce. Trąby powietrzne i wichury do 130 km/h

Burze nie odpuszczają! Czerwone alerty to nie wszystko [Prognoza IMGW na 22.06.2024]

Temperatura spadnie, a groźne burze ustąpią. Prognoza IMGW na 23.06.2024

W ostatnich dniach nad Polską szalały niebezpieczne burze. Ulewny deszcz zalewał ulice, a wiatr łamał drzewa i zrywał dachy. Czy niedziela (23 czerwca) będzie kolejnym burzowym dniem?

W nocy z soboty na niedzielę (22/23 czerwca) na północy i wschodzie kraju wciąż możliwe lokalne burze i przelotne opady deszcz. Uwaga na mgły w górach, które lokalnie mogą ograniczać widzialność do 300 m. Noc ciepła, z temperaturą na przeważającym obszarze Polski od 10°C do 15°C. Najcieplej na południowym wschodzie, tam miejscami termometry pokażą 17°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, w północnej części kraju okresami porywisty, w porywach do 55 km/h nad morzem i 65 km/h wysoko w górach, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz wiatr porywisty - prognozuje IMGW.

W niedzielę (23 czerwca) odpoczniemy od groźnych burz. Na północy możliwy jeszcze przelotny deszcz, tam też na termometrach zaledwie 16°C. Znacznie chłodniej niż w ostatnich dniach. Najcieplej będzie na południu kraju, do 26°C. - Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno zachodni. Nad morzem wiatr także dość silny i w porywach do 60 km/h - zapowiada IMGW.

Nawałnice nad Polską siały spustoszenie. Zalane ulice, połamane drzewa i zerwane dachy. Krajobraz jak z horroru [Zdjęcia]

Quiz. Pogoda po angielsku Pytanie 1 z 12 "Pogoda" to po angielsku... weather wind water Dalej