Śnieżyce, przenikliwy chłód i wichury do 70 km/h! Zima podnosi głowę [Prognoza IMGW na 3.04.2023]

Burze z deszczem i śniegiem to nie wszystko! W nocy stanie się jeszcze to [Prognoza IMGW na 1.04.2023]

Już w niedzielę (2 kwietnia 2023 r.) IMGW poinformował, że Europa Zachodnia znalazła się w zasięgu wyżów. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtowały niże z układami frontów atmosferycznych. Polska znalazła się pomiędzy wyżem znad Skandynawii a niżem znad Ukrainy. Na południowym wschodzie zaznaczyła się obecność chłodnego frontu atmosferycznego. Z północy napłynęło chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Dlaczego o tym wspominamy? W poniedziałek zimowe warunki znów dadzą się we znaki Polakom. O dwucyfrowych temperaturach trzeba na razie zapomnieć, a na drogach będzie niebezpiecznie!

Jaka będzie pogoda w poniedziałek, 3 kwietnia?

Synoptycy IMGW zapowiadają na poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. W niektórych regionach przydadzą się parasole, a kierowcy będą musieli wziąć pod uwagę śliską nawierzchnię. Odczuwalną temperaturę obniżą podmuchy wiatru.

- Na południowym wschodzie, w Sudetach oraz na Pomorzu okresami pojawią się opady śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm w Karpatach. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty - na północy lokalnie dość silny, w porywach do 65 km/h - z kierunków północnych. W szczytowych partiach gór porywy wiatru do 70 km/h, powodować będą zawieje i zamiecie śnieżne - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda na jutro. Temperatura 3.04.2023

Jak już wspomnieliśmy wyżej, o wiosennych temperaturach możemy zapomnieć. W poniedziałek przydadzą się ciepłe kurtki lub płaszcze. Wygląda na to, że jeszcze przed Wielkanocą zima spróbuje przejąć inicjatywę. Gdzie będzie najgorzej?

- Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 2 stopni Celsjusza, 3°C na wschodzie kraju, nad morzem oraz w kotlinach sudeckich do 4°C, 7°C na pozostałym obszarze; chłodniej w rejonie podgórskim Karpat, około 0°C - wyjaśniają synoptycy IMGW. Jeśli chodzi o duże miasta, to na 6 stopni Celsjusza mogą liczyć mieszkańcy Wrocławia, Warszawy i Poznania. Bliżej zera pokażą temperatury w Zakopanem i Szklarskiej Porębie.

Prognoza IMGW na noc z poniedziałku na wtorek, 3-4 kwietnia

Z doniesień IMGW, przeanalizowanych przez redaktorów "Super Expressu" wynika, że w nocy zachmurzenie będzie umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Na południowym wschodzie, w Sudetach oraz na Pomorzu miejscami pojawią się kolejne w kwietniu opady śniegu. Temperatura minimalna od -5°C do -2°C, na wybrzeżu około 0°C; chłodniej w rejonach podgórskich, około -7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, północny i północno-wschodni. W Sudetach porywy wiatru do 70 km/h, powodować będą zamiecie śnieżne. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie. Zachęcamy również do śledzenia lokalnych komunikatów meteo. Uważajcie na siebie!

