Taki będzie piątek w pogodzie. Prognoza IMGW na 12.01.2024

Noc z czwartku na piątek (11/12 stycznia) będzie pochmurna, z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady śniegu. Najwięcej białego puchu spadnie w południowej części Polski. W Karpatach przybędzie około 8 cm śniegu. Mieszkańcy północno-zachodnich regionów powinni uważać na lokalne, marznące mgły, które ograniczą widzialność do 200 m. Nadal zimno, na termometrach od -15°C na lokalnie północnym wschodzie, w rejonach podgórskich Karpat lokalnie -12°C. Ponadto około -6°C w centrum i na południu, do -1°C na zachodzie. Najcieplej na wybrzeżu, nieznacznie powyżej zera. - Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem także dość silny i w porywach do 55 km/h, północny i północno-zachodni, na Pomorzu skręcający na zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 65 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne - zapowiada IMGW.

Pochmurny, z większymi przejaśnieniami będzie też piątek (12 stycznia). Popada śnieg, przechodzący w deszcz ze śniegiem od północnego zachodu. Na północnym wschodzie prognozowany przybędzie do 5 cm białego puchu. Termometry pokażą od -5°C na południu, około -1°C w centrum, do 3°C na wybrzeżu. Największy mróz w rejonach podgórskich Karpat . Tam lokalnie -8°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich. Wysoko w górach porywy wiatru do 60 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne - prognozuje IMGW.

Rychły koniec zimy? Więcej w artykule Uderzenie ciepła i nagła zmiana w pogodzie. W styczniu dwucyfrowa temperatura na plusie!

Źródło: IMGW

Memy o zimie rozbawią do łez. Najśmieszniejsze obrazki w poniższej galerii

⚠️UWAGA⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️OBLODZENIE 💧🥶Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu lokalnie powodujące ich oblodzenie. Szczegóły:➡️https://t.co/6QbbT2PXQF pic.twitter.com/lEvjTJKskE— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 11, 2024

Quiz. Pogoda po angielsku Pytanie 1 z 12 "Pogoda" to po angielsku... weather wind water Dalej