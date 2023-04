Śnieg, deszcz ze śniegiem i jeszcze to! Fatalna pogoda atakuje [Prognoza IMGW na 4.04.2023]

Burze z deszczem i śniegiem to nie wszystko! W nocy stanie się jeszcze to [Prognoza IMGW na 1.04.2023]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) poinformował, że we wtorek (4 kwietnia 2023 r.) Europa południowa i południowo-wschodnia oraz północno-zachodnie krańce kontynentu będą w zasięgu niżów i związanych z nimi układami frontów atmosferycznych. Na pozostałym obszarze pogodę kształtował będzie wyż z centrami nad Skandynawią oraz Morzem Północnym. Polska będzie w zasięgu tego wyżu, w chłodnej arktycznej masie powietrza. Co to oznacza w kontekście najbliższych godzin? Niestety niewiele dobrego. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie się wahać. We wtorek będą z nami nieprzyjemne warunki atmosferyczne.

Jaka będzie pogoda we wtorek, 4 kwietnia?

We wtorek (4 kwietnia 2023 r.) zachmurzenie powinno być duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami życie utrudniać nam będą przelotne opady śniegu, na północnym zachodzie kraju po południu także śniegu z deszczem. Trzeba się przygotować na trudne warunki na drogach i możliwe utrudnienia komunikacyjne. O takowych będziemy na bieżąco informować w naszych lokalnych oddziałach.

- Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, na północy i południu miejscami porywisty, północny i północno-zachodni. Na wschodnim wybrzeżu porywy wiatru do 60 km/h, a w Sudetach do 70 km/h i w górach lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne - dodają synoptycy IMGW.

Pogoda na jutro. Temperatura 4.04.2023

Prawdziwie zimowa aura przywita nas we wtorkowy poranek, a w kolejnych godzinach nie będzie wcale lepiej. Wprawdzie mamy już kalendarzową wiosnę, ale na początku bieżącego tygodnia zupełnie tego nie odczuwamy. Ponownie będziemy was zachęcać do założenia cieplejszych kurtek/płaszczy. Ponadto trzeba się przygotować na poranne skrobanie szyb samochodów.

- Temperatura maksymalna na poziomie od 1 stopnia Celsjusza na wschodzie i w Kotlinie Kłodzkiej, około 3 st. C w centrum, do 5 st. C na zachodzie; w rejonach podgórskich Karpat około -2 st. C - podają meteorolodzy Instytutu. Najcieplejszym miastem Polski powinien być tego dnia Szczecin (możliwe nawet 6 stopni), a delikatny minus odnotują mieszkańcy Zakopanego.

Prognoza IMGW na noc z poniedziałku na wtorek, 4/5 kwietnia 2023 r.

W prognozie IMGW czytamy, że w nocy na południu kraju zachmurzenie powinno być umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady śniegu, na północnym zachodzie także śniegu z deszczem. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej na Pomorzu Wschodnim o 3 cm do 6 cm. Temperatura minimalna od -6°C na Lubelszczyźnie, około -3°C w centrum, do 0°C na wybrzeżu, w rejonach podgórskich spadek temperatury do -8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, północno-zachodni i północny. W Sudetach porywy wiatru do 55 km/h. Prognozy będziemy aktualizować w ciągu dnia na łamach naszego pogodowego serwisu.

