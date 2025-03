Nawet 8 stopni mrozu w nocy. IMGW ostrzega

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) w najbliższych dniach przestrzega przed przymrozkami. Ostrzeżenia pierwszego stopnia, czyli tzw. żółte alerty meteo wydano we wszystkich województwach, z wyjątkiem woj. zachodniopomorskiego. - Prognozowany jest nocami spadek temperatury powietrza od -5°C do 0°C, przy gruncie do około -8°C - czytamy w komunikacie IMGW. Alerty obowiązują aż do soboty (22 marca). Wygląda więc na to, że choć w piątek (21 marca) pierwszy dzień wiosny, to zima wciąż nie daje o sobie zapomnieć.

Najbliższa noc, ze środy na czwartek (19/20 marca) zimna, najchłodniej w kotlinach karpackich, tam nawet -8°C. Noc bezchmurna, jedynie na północnym wschodzie nieco więcej chmur, ale i tam bez opadów. - Wiatr słaby, miejscami na wybrzeżu i na terenach podgórskich okresami umiarkowany, z kierunków południowych - zapowiada IMGW.

Prognoza pogody IMGW na czwartek, 20.03.2025

W czwartek (20 marca) w ciągu dnia drastyczny wzrost temperatury i dopiero w godzinach południowych i popołudniowych będziemy mogli poczuć rychło nadchodzącą wiosnę. Najchłodniej na terenach podgórskich Karpat i w rejonie Półwyspu Helskiego, gdzie termometry wskażą od 7°C do 9°C. Na pozostałym obszarze kraju od 10°C do 15°C. Przed nami pogodny dzień, z niemal bezchmurnym niebem. Na północnym zachodzie kraju w drugiej połowie dnia nieco więcej chmur. Co więcej, prognozowany jest słaby wiatr, który nie wywoła poczucia chłodu.

Podobna pogoda pod koniec tygodnia. Ciepło w ciągu dnia, w nocy przymrozki, może też pojawić się więcej chwil z deszczem.

Źródło: IMGW

Aktualnie niemal w całym kraju występują przymrozki.🥶📈Temperatura podniosła się powyżej 0°C jedynie nad morzem i miejscami na wschodzie. 🏔️W rejonach górskich najchłodniej, ok. -8°C.#IMGWmeteo #przymrozki pic.twitter.com/Oq8G13xkZM— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) March 19, 2025

