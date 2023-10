Ponura pogoda na początek tygodnia. Tutaj będzie najgorzej [Prognoza IMGW na 23.10.2023]

Tropikalna noc w październiku. Kołdry do szafy, kaloryfery na zero. Będzie nieznośnie gorąco!

Nawet 23 stopnie, ale czekają nas wichury do 130 km/h i jeszcze to! [Prognoza IMGW na 21.10.2023]

Wichury do 160 km/h i burze to nie wszystko. Szalona pogoda zrujnuje plany. Lepiej zostać w domu

W niedzielę IMGW poinformował, że Polska znalazła się wpływem rozległego niżu z ośrodkami nad zachodnią Europą. Od Śląska i Małopolski nad Podlasie przemieszczał się wtórny ośrodek niżowy, z którym związany jest układ frontów atmosferycznych. Zaczęło do nas napływać nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie. A jaki będzie poniedziałek? Prognoza pogody na początek tygodnia jest typowo jesienna. Na szczęście, w całym kraju temperatury maksymalne będą na dwucyfrowym poziomie. Synoptycy zwracają uwagę na trzy potencjalne problemy.

- W poniedziałek zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Gdzieniegdzie pojawią się słabe, przelotne opady deszczu. Rano na zachodzie możliwe lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 m. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni - podaje IMGW w prognozie na 23 października. Możliwa jest aktualizacja ostrzeżeń meteorologów. Warto śledzić mapę z alertami.

Pogoda na jutro. Temperatura 23.10.2023

Temperatury maksymalne na terenach nizinnych przekroczą 10 stopni. Pojedyncze zimowe akcenty, które pojawiły się w Polsce w drugiej połowie sierpnia, na razie odpłyną siną w dal. - Temperatura maksymalna od 11°C na północy do 15°C, 16°C na południu - podaje IMGW. Na 15 stopni mogą liczyć mieszkańcy Rzeszowa, Krakowa, Katowic, Opola, Wrocławia, Torunia i Bydgoszczy. Względnie ciepło również na zachodzie.

W nocy zachmurzenie na ogół będzie umiarkowane. Kierowcom będą utrudniać życie liczne mgły, ograniczające widzialność do 200 m, zwłaszcza na północy i wschodzie kraju. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od 5°C do 8°C, a miejscami na północy spadek temperatury do 2°C, 3°C. Na północnym wschodzie przygruntowe przymrozki do -1°C. Wiatr słaby, z kierunków południowych, tylko na wschodzie zmienny. W Bieszczadach porywy wiatru do 55 km/h. Prognozy będziemy codziennie aktualizować w naszym serwisie. Niebawem poinformujemy, jak meteorolodzy widzą początek listopada.