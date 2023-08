Polska podzielona pogodowo. Na północy przyjemnie, niżej burze z gradem i jeszcze to [Prognoza IMGW na 22.08.2023]

Bieżący tydzień przyniesie spore zmiany w pogodzie, ale jeszcze we wtorek (22 sierpnia 2023 r.) zmierzymy się z warunki atmosferycznymi, do których ostatnimi czasy zdążyliśmy się przyzwyczaić. Kiedy północne regiony naszego kraju będą się cieszyć z przyjemnych temperatur i słońca, na południu turyści i mieszkańcy będą narzekać na opady deszczu, a nawet burze. Eksperci IMGW sugerują, że w najbliższych godzinach Polska będzie pogodowo podzielona. Wiemy też, gdzie sytuacja będzie najtrudniejsza.

Jak już wspominaliśmy wyżej - w ciągu dnia, w północnej połowie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Poza tym zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. - Miejscami na południu i południowym zachodzie oraz lokalnie w centrum kraju przelotne opady deszczu - podaje IMGW w prognozie synoptycznej na 22 sierpnia.

- Od Dolnego Śląska po Małopolskę także burze. Możliwy grad. Suma opadów w czasie burz do 20 mm. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do około 70 km/h - alarmują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Warto śledzić ostrzeżenia meteo i zwracać uwagę na lokalne komunikaty.

Pogoda na jutro. Temperatura 22.08.2023

Upały nie opuszczą naszego kraju, choć większość regionów już się z nimi uporała. Na przeważającym obszarze temperatury będą takie, jakich chcieli Polacy. - Temperatura maksymalna od 22 stopni Celsjusza, 23°C na wybrzeżu i Pomorzu do 28°C w centrum i 32°C na południowym wschodzie - podaje IMGW. Bariera 30 stopni może zostać przekroczona w Katowicach, Krakowie i okolicach. Wypoczywający w okolicach Gdańska i na Mazurach mogą liczyć na 24-25 stopni Celsjusza. Bardzo ciepło będzie w Warszawie - ok. 27 stopni.

Pogoda IMGW na noc z wtorku na środę, 22/23 sierpnia

Przedstawiciele IMGW podają, że w nocy z wtorku na środę w północnej połowie kraju oraz na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Poza tym zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, zanikające przelotne opady deszczu oraz burze. Suma opadów w czasie burz do 25 mm. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 11°C na Suwalszczyźnie do 16°C w centrum i 18°C na południu. Wiatr słaby na ogół słaby, zmienny, na północy także umiarkowany, zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h. Prognozy będziemy oczywiście aktualizować w naszym serwisie. Przeanalizujemy również te długoterminowe.