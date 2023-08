Pogoda nie ma litości. Burze z gradem to zaledwie początek [Prognoza IMGW na 21.08.2023]

Typowo letnie temperatury, ale również niepożądane warunki atmosferyczne - tak w skrócie można opisać pogodę, która będzie z Polakami na początku tygodnia. Prognoza na poniedziałek (21 sierpnia 2023 r.) pozostawia wiele do życzenia. Synoptycy są przekonani, że w wielu regionach naszego kraju przydadzą się parasole. Uważać będą musieli m.in. kierowcy, którzy zmierzą się z gorszym niż zwykle stanem nawierzchni. Na szczęście są również dobre wieści, które ucieszą m.in. wypoczywających nad polskim morzem.

Jaka będzie jutro pogoda? Poniedziałek, 21 sierpnia 2023

Na poniedziałek eksperci IMGW przewidują zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Więcej chmur odnotujemy na południu, co będzie miało swoje nieprzyjemne skutki.

- Miejscami, zwłaszcza w południowej połowie kraju, pojawią się przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Suma opadów w czasie burz na południu do około 20 mm. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h - ostrzegają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda na jutro. Temperatura 21.08.2023

Burze z gradem i deszcze to jedno, ale w poniedziałek nie uwolnimy się od upałów, a przynajmniej nie wszędzie. - Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 25 stopni Celsjusza na północnym zachodzie, około 29°C w centrum, do 32°C na południowym wschodzie. Nad morzem od 20°C do 25°C - podaje IMGW w synoptycznej prognozie na 21 sierpnia. 32 stopni mogą się obawiać mieszkańcy Rzeszowa, niewiele chłodniej będzie w Kielcach, Katowicach i Krakowie. Dobre wieści? Bardzo przyjemne warunki do wypoczynku zapanują w okolicach Gdańska. Warto rozważyć wypad nad Bałtyk.

Prognoza IMGW na noc z poniedziałku na wtorek, 21/22 sierpnia

Zdaniem synoptyków IMGW noc z poniedziałku na wtorek (21/22.08.2023 r.) przyniesie zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu okresami duże i tam pojawią się przelotne opady deszczu, a początkowo również zanikające burze. Suma opadów w czasie burz na południowym wschodzie do 20 mm. Lokalnie mgły, ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od 12°C na północnym zachodzie, około 16°C w centrum, do 19°C na południowym wschodzie. Wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni, na zachodzie, zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.