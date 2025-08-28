Gdzie zagrzmi? Burze w Polsce z ulewami i gradem

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze spodziewane są w całym kraju. Podczas burz prognozowana wysokość opadów może sięgnąć nawet 10 mm.

Najwyższe temperatury odnotujemy w południowo-wschodniej części kraju, gdzie termometry pokażą nawet 32 stopnie Celsjusza. W centrum Polski temperatura wyniesie około 26 stopni, a na północy i w rejonach podgórskich Sudetów – od 22 do 23 stopni Celsjusza.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wschodzie i południu porywisty. W rejonach podgórskich porywy wiatru mogą osiągnąć do 60 km/h, a w Tatrach początkowo nawet do 90 km/h. Podczas burz porywy wiatru mogą dochodzić do 70 km/h.

Noc przyniesie wytchnienie? Prognoza pogody

W nocy z piątku na sobotę (29.08/30.09) zachmurzenie pozostanie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym, oraz miejscami burze nadal będą występować. Prognozowana suma opadów w czasie burz może sięgnąć nawet 20 mm.

Temperatura minimalna wyniesie od 14 do 19 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, na południu kraju miejscami umiarkowany i porywisty, w rejonach podgórskich miejscami dość silny, w porywach do 55 km/h. Wysoko w górach wiatr będzie dość silny od 30 km/h do 45 km/h, w Beskidach w porywach do 75 km/h, a w Tatrach do 90 km/h. Podczas burz porywy wiatru mogą dochodzić do 60 km/h.

Zachowaj ostrożność

W związku z możliwością wystąpienia burz z gradem i silnych porywów wiatru, zachowaj ostrożność! Unikaj przebywania na otwartej przestrzeni podczas burzy, a także zabezpiecz przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr. Śledźmy na bieżąco komunikaty i ostrzeżenia wydawane przez IMGW.