Pogoda szaleje. Nadchodzą upały, burze, silny wiatr i deszcz! [Prognoza IMGW na 29.08.2025]

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2025-08-28 8:40

Synoptycy ostrzegają: w piątek 29 sierpnia w Polsce możemy spodziewać się burz z gradem i intensywnych opadów deszczu. Miejscami temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza, ale w innych regionach kraju będzie znacznie chłodniej. Sprawdź, gdzie będzie najgoręcej, a gdzie szukać ochłody!

prognoza IMGW, Burze

i

Autor: Marcin Wziontek

Gdzie zagrzmi? Burze w Polsce z ulewami i gradem

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze spodziewane są w całym kraju. Podczas burz prognozowana wysokość opadów może sięgnąć nawet 10 mm.

Najwyższe temperatury odnotujemy w południowo-wschodniej części kraju, gdzie termometry pokażą nawet 32 stopnie Celsjusza. W centrum Polski temperatura wyniesie około 26 stopni, a na północy i w rejonach podgórskich Sudetów – od 22 do 23 stopni Celsjusza.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wschodzie i południu porywisty. W rejonach podgórskich porywy wiatru mogą osiągnąć do 60 km/h, a w Tatrach początkowo nawet do 90 km/h. Podczas burz porywy wiatru mogą dochodzić do 70 km/h.

Polecany artykuł:

W tym miejscu na Podkarpaciu znaleziono skarb. To nie pierwszy raz! Ten las skr…

Noc przyniesie wytchnienie? Prognoza pogody

W nocy z piątku na sobotę (29.08/30.09) zachmurzenie pozostanie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym, oraz miejscami burze nadal będą występować. Prognozowana suma opadów w czasie burz może sięgnąć nawet 20 mm.

Temperatura minimalna wyniesie od 14 do 19 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, na południu kraju miejscami umiarkowany i porywisty, w rejonach podgórskich miejscami dość silny, w porywach do 55 km/h. Wysoko w górach wiatr będzie dość silny od 30 km/h do 45 km/h, w Beskidach w porywach do 75 km/h, a w Tatrach do 90 km/h. Podczas burz porywy wiatru mogą dochodzić do 60 km/h.

Zachowaj ostrożność

W związku z możliwością wystąpienia burz z gradem i silnych porywów wiatru, zachowaj ostrożność! Unikaj przebywania na otwartej przestrzeni podczas burzy, a także zabezpiecz przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr. Śledźmy na bieżąco komunikaty i ostrzeżenia wydawane przez IMGW.

Letni Bazzar na Fosie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PROGNOZA POGODY
POGODA