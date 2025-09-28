Pogoda nas zaskoczy. Śnieg jeszcze we wrześniu! Synoptycy nie mają złudzeń

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-09-28 13:06

Najbliższe godziny upłyną nam pod znakiem mocno zróżnicowanej, szybko zmieniającej się pogody. Prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przewidują zarówno deszcz, jak i słoneczne niebo, a także mgły i... opady śniegu. Szczegóły pogody na poniedziałek (29 września) w dalszej części artykułu.

Pogoda nas zaskoczy. Śnieg jeszcze we wrześniu! Synoptycy nie mają złudzeń

i

Autor: Shutterstock/ Shutterstock
Super Express Google News
  • Polska znajdzie się pod wpływem zmiennej pogody, z dużymi różnicami temperatur i opadami.
  • Spodziewane są deszcze, burze, a w górach nawet opady śniegu, które mogą doprowadzić do przyrostu pokrywy śnieżnej.
  • Chcesz wiedzieć, czy zabrać parasol, czy może ciepłą czapkę? Sprawdź szczegółową prognozę na poniedziałek!

W nocy z niedzieli na poniedziałek (28/29 września) miejscami, głównie na południowym wschodzie, przelotny deszcz. Z kolei w Karpatach powyżej 1400 m n.p.m. słabe przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Uwaga na mgły, które lokalnie na północnym zachodzie mogą ograniczać widzialność do 400 m.

Najbliższa noc najchłodniejsza na terenach podgórskich i na Pomorzu, gdzie termometry wskażą około 2°C. Na przeważającym obszarze kraju od 4°C do 7°. Najcieplej nad samym morzem, tam do 8°C do 10°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-wschodni i wschodni.

W poniedziałek (29 września) miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie możliwe burze. - Wysokość opadów na południowym wschodzie, zwłaszcza w podczas burz, do 10 mm - prognozuje IMGW.

W Karpatach powyżej 1300 m n.p.m. przelotny deszcz ze śniegiem i śniegu, w szczytowych partiach Tatr możliwy przyrost pokrywy śnieżnej 4 cm do 7 cm. Wysoko w Sudetach słabe przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

Najchłodniej na terenach podgórskich, gdzie termometry wskażą od 6°C do 9°C. Na pozostałym obszarze od 10°C do 15°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków wschodnich. Wysoko w górach oraz w czasie burz wiatr porywisty - zapowiada IMGW.

CZYTAJ TEŻ: Jesień pod znakiem żywiołu? Jasnowidz Jackowski widzi wielką próbę dla Polski. To już za kilka tygodni

Źródło: IMGW

Sonda
Wolisz upał czy chłód?

Polecany artykuł:

Jasnowidz Jackowski zobaczył pogodę na zimę 2025/26 i podał szczegóły. To zmien…
UNIA SIĘ BUDZI! NIE ZA PÓŹNO?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POGODA
PROGNOZA IMGW
ŚNIEG