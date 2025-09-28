Pogoda nas zaskoczy. Śnieg jeszcze we wrześniu! Synoptycy nie mają złudzeń

Polska znajdzie się pod wpływem zmiennej pogody, z dużymi różnicami temperatur i opadami.

Spodziewane są deszcze, burze, a w górach nawet opady śniegu, które mogą doprowadzić do przyrostu pokrywy śnieżnej.

Chcesz wiedzieć, czy zabrać parasol, czy może ciepłą czapkę? Sprawdź szczegółową prognozę na poniedziałek!

W nocy z niedzieli na poniedziałek (28/29 września) miejscami, głównie na południowym wschodzie, przelotny deszcz. Z kolei w Karpatach powyżej 1400 m n.p.m. słabe przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Uwaga na mgły, które lokalnie na północnym zachodzie mogą ograniczać widzialność do 400 m.

Najbliższa noc najchłodniejsza na terenach podgórskich i na Pomorzu, gdzie termometry wskażą około 2°C. Na przeważającym obszarze kraju od 4°C do 7°. Najcieplej nad samym morzem, tam do 8°C do 10°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-wschodni i wschodni.

W poniedziałek (29 września) miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie możliwe burze. - Wysokość opadów na południowym wschodzie, zwłaszcza w podczas burz, do 10 mm - prognozuje IMGW.

W Karpatach powyżej 1300 m n.p.m. przelotny deszcz ze śniegiem i śniegu, w szczytowych partiach Tatr możliwy przyrost pokrywy śnieżnej 4 cm do 7 cm. Wysoko w Sudetach słabe przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

Najchłodniej na terenach podgórskich, gdzie termometry wskażą od 6°C do 9°C. Na pozostałym obszarze od 10°C do 15°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków wschodnich. Wysoko w górach oraz w czasie burz wiatr porywisty - zapowiada IMGW.

Źródło: IMGW

Sonda Wolisz upał czy chłód? Upał Chłód Nie ma to dla mnie znaczenia Ani to ani to