Chociaż ostatni dzień roku przypada zimą, pogoda nie zawsze musi być adekwatna dla tej pory roku. Przekonaliśmy się o tym już w ubiegłych latach, gdy w sylwestra zdarzała się prawdziwie wiosenna aura. Jak będzie tym razem? Raczej nie będzie wiosennie, można nawet spodziewać się zimowych akcentów z domieszką jesieni. Szczegóły znajdziecie poniżej.

We wtorek, 31 grudnia na niebie w całej Polsce dominować będą chmury. Małe i umiarkowane zachmurzenie spodziewane jest na południu kraju, natomiast duże i miejscami całkowite - na północy. W północnej części Polski spodziewane są również słabe i przelotne opady deszczu. Będzie dość ciepło jak na tę porę roku, bo od 3-4 stopni we wschodniej i centralnej części kraju do 5-7 stopni na zachodzie. Będzie dość wietrznie. W północno-zachodniej części kraju spodziewane są porywy do 40-50 km/h.

Noc sylwestrowa również będzie pochmurna. Mniej na południu i bardziej ba północy. W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia na Pomorzu spodziewane są opady deszczu. Najzimniej będzie na południowo-wschodnich krańcach Polski. Tam temperatura może spaść nawet do 2-4 stopni poniżej zera. Nieco cieplej będzie w centrum - od zera do 2 stopni, a najcieplej na północy, gdzie termometry wskażą do 4 stopni powyżej zera. W niektórych regionach można również spodziewać się silniejszych podmuchów wiatru. W górach wiatr może osiągnąć w porywach do 50 km/h, a nad morzem nawet do 70 km/h.