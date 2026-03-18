Pogoda na czwartek: przymrozki i mgły. 19 marca z kapryśną pogodą

noc z przymrozkami nawet do -7°C w kotlinach karpackich,

gęste mgły ograniczające widzialność do 100 m,

w dzień do 14°C, ale chłodniej nad morzem,

lokalne opady na wschodzie i południowym wschodzie,

ostrzeżenia IMGW dla 10 województw.

Prognoza pogody IMGW na czwartek, 19 marca. Mgły, przymrozki i lokalne opady

Czwartek, 19 marca, przyniesie w Polsce zróżnicowaną pogodę – od porannych mgieł i przymrozków po umiarkowane temperatury w ciągu dnia. W części kraju pojawią się także przelotne opady.

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Nad ranem na krańcach południowo-wschodnich możliwe są słabe opady deszczu. Największym zagrożeniem będą jednak mgły:

miejscami silne zamglenia ograniczające widzialność do 200–400 m,

lokalnie widzialność spadnie nawet do 100 m,

możliwe marznące mgły powodujące osadzanie się szadzi.

Temperatura minimalna wyniesie: od -2°C do 1°C, lokalnie na północy i w rejonach podgórskich około -4°C, w kotlinach karpackich nawet do -7°C. Wiatr będzie słaby, zmienny, z przewagą kierunków północno-wschodnich i wschodnich. W górach silniejsze porywy: w Karpatach do 65 km/h, w Sudetach do 55 km/h.

Prognoza pogody na czwartek 19 marca

W ciągu dnia dominować będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, choć miejscami pojawią się rozpogodzenia. Na wschodzie i południowym wschodzie możliwe:

przelotne opady deszczu,

w wyższych partiach Karpat deszcz ze śniegiem i śnieg.

Poranek nadal z mgłami. Widzialność ograniczona do 200–400 m, lokalnie do 100 m; nad morzem mgły mogą utrzymywać się aż do godzin popołudniowych.

Temperatura maksymalna:

od 10°C do 14°C w większości kraju,

chłodniej nad morzem i lokalnie w rejonach podgórskich – od 6°C do 8°C.

Prognozowane temperatury maksymalne dla największych miast:

Ostrzeżenia IMGW: przymrozki w 10 województwach

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami dla części kraju. Obowiązują one od godz. 21 w środę do poranka w czwartek. Alerty obejmują:

pomorskie, zachodniopomorskie, lubuskie,

wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie,

północno-zachodnią część warmińsko-mazurskiego,

północ podkarpackiego i małopolskiego,

województwo śląskie (z wyjątkiem południowo-wschodniego krańca).

Prognozowane temperatury około -3°C w powietrzu, przy gruncie nawet do -6°C.

