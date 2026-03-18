Pogoda na czwartek: przymrozki i mgły. 19 marca z kapryśną pogodą

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-03-18 18:24

Poranek w wielu regionach Polski może być wyjątkowo trudny – gęste, miejscami marznące mgły ograniczą widzialność nawet do 100 metrów, a temperatura przy gruncie spadnie poniżej zera. IMGW ostrzega przed przymrozkami w aż 10 województwach. Choć w ciągu dnia zrobi się wyraźnie cieplej, pogoda wciąż będzie kapryśna, a miejscami pojawią się opady.

prognoza pogody na czwartek 19 marca

Autor: Wygenerowane przez AI
  • noc z przymrozkami nawet do -7°C w kotlinach karpackich,
  • gęste mgły ograniczające widzialność do 100 m,
  • w dzień do 14°C, ale chłodniej nad morzem,
  • lokalne opady na wschodzie i południowym wschodzie,
  • ostrzeżenia IMGW dla 10 województw.

Prognoza pogody IMGW na czwartek, 19 marca. Mgły, przymrozki i lokalne opady

Czwartek, 19 marca, przyniesie w Polsce zróżnicowaną pogodę – od porannych mgieł i przymrozków po umiarkowane temperatury w ciągu dnia. W części kraju pojawią się także przelotne opady.

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Nad ranem na krańcach południowo-wschodnich możliwe są słabe opady deszczu. Największym zagrożeniem będą jednak mgły:

  • miejscami silne zamglenia ograniczające widzialność do 200–400 m,
  • lokalnie widzialność spadnie nawet do 100 m,
  • możliwe marznące mgły powodujące osadzanie się szadzi.

Temperatura minimalna wyniesie: od -2°C do 1°C, lokalnie na północy i w rejonach podgórskich około -4°C, w kotlinach karpackich nawet do -7°C. Wiatr będzie słaby, zmienny, z przewagą kierunków północno-wschodnich i wschodnich. W górach silniejsze porywy: w Karpatach do 65 km/h, w Sudetach do 55 km/h.

Prognoza pogody na czwartek 19 marca

W ciągu dnia dominować będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, choć miejscami pojawią się rozpogodzenia. Na wschodzie i południowym wschodzie możliwe:

  • przelotne opady deszczu,
  • w wyższych partiach Karpat deszcz ze śniegiem i śnieg.

Poranek nadal z mgłami. Widzialność ograniczona do 200–400 m, lokalnie do 100 m; nad morzem mgły mogą utrzymywać się aż do godzin popołudniowych.

Temperatura maksymalna:

  • od 10°C do 14°C w większości kraju,
  • chłodniej nad morzem i lokalnie w rejonach podgórskich – od 6°C do 8°C.

Prognozowane temperatury maksymalne dla największych miast:

  • Białystok: 11°C
  • Warszawa: 12°C
  • Lublin: 11°C
  • Rzeszów: 11°C
  • Kraków: 12°C
  • Gdańsk: 10°C
  • Olsztyn: 10°C
  • Bydgoszcz, Toruń: 12°C
  • Poznań: 13°C
  • Wrocław: 13°C
  • Szczecin: 13°C

Ostrzeżenia IMGW: przymrozki w 10 województwach

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami dla części kraju. Obowiązują one od godz. 21 w środę do poranka w czwartek. Alerty obejmują:

  • pomorskie, zachodniopomorskie, lubuskie,
  • wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie,
  • północno-zachodnią część warmińsko-mazurskiego,
  • północ podkarpackiego i małopolskiego,
  • województwo śląskie (z wyjątkiem południowo-wschodniego krańca).

Prognozowane temperatury około -3°C w powietrzu, przy gruncie nawet do -6°C.

Galeria zdjęć 7
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PROGNOZA POGODY