Długi weekend doszczętnie zrujnowany przez pogodę. Pokazali wszystko, nie ma złudzeń

Pogoda na Boże Ciało

To nie tak miało być. Boże Ciało i długi weekend miały przynieść beztroski odpoczynek, przyjemne wycieczki i poprawę humoru. Dziś już wiemy, że pogoda solidnie namiesza. Z prognozy IMGW na czwartek (4 czerwca 2026 r.) wynika, że niebezpieczne zjawiska atmosferyczne pozamykają wielu w domach.

- Bez opadów na wschodzie Dolnego Śląska i Wielkopolski oraz na zachodzie Ziemi Łódzkiej, na Śląsku i Opolszczyźnie. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, po południu na krańcach wschodnich oraz na północnym zachodzie kraju również burze. Suma opadów podczas burz od 10 do 20 mm - to fragment synoptycznej prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Boże Ciało.

Będzie bardzo ciepło - od 19 stopni na krańcach wschodnich i na Wybrzeżu, do nawet 26 stopni w centrum Polski. Na zachodzie swoje zrobi też porywisty wiatr. Podczas burz porywy do 70 km/h.

Jaka będzie pogoda podczas długiego weekendu? 5-7 czerwca

Mapa IMGW uśmiecha się do nas złowrogo. W piątek (5 czerwca 2026 r.) wielu Polaków bierze wolne od pracy i zapewnia sobie długi weekend. Jeśli planujecie czerwcową wycieczkę, to lepiej omijać województwa:

pomorskie

podlaskie

kujawsko-pomorskie

zachodniopomorskie

podkarpackie

Dla tych rejonów IMGW ma prognozowane burze i opady deszczu. Padać ma w całej Polsce. - Suma opadów podczas burz od 10 do 20 mm, na Pomorzu i Warmii lokalnie do 35 mm - wylicza Instytut w prognozie na 5 czerwca.

Pogoda zacznie się poprawiać w drugiej części długiego weekendu. W sobotę temperatury maksymalne ukształtują się na poziomie od 19 stopni na północy, do 23-24 na południu i zachodzie Polski. Słońca będzie więcej, choć parasole przydadzą się w centrum, na północy i blisko zachodniej granicy. Z kolei niedziela to temperatury od 19 do 25-26 stopni. Najcieplej będzie na Podkarpaciu, ale tam powrócą burze z deszczem.

Na mapie z prognozą na 7 czerwca widać czerwone pioruny w okolicach Rzeszowa, Lublina, Warszawy, Torunia, Bydgoszczy, na Podlasiu, Warmii i Mazurach oraz Pomorzu. Zapowiadają się dynamiczne warunki, więc warto śledzić ostrzeżenia IMGW i lokalne komunikaty. Zalecamy ostrożność. Zadbajmy o bezpieczeństwo nie tylko podczas długiego weekendu! Szczegółowe instrukcje znajdują się na stronach RCB. Ku przestrodze, w tekście publikujemy archiwalny film z Warszawy, przedstawiający nierówną walkę z żywiołem!

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