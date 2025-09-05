Alarm dla 15 województw. IMGW aktualizuje dynamiczne prognozy

Z prognozy IMGW na piątek wynikało, że zmierzymy się zarówno z burzami, jak i upałami. Ten scenariusz się potwierdza. Instytut zaktualizował ostrzeżenia meteorologiczne, które objęły aż 15 województw.

Pomarańczowe i żółte alerty dotyczą: burz, upałów i silnego deszczu z burzami. W naszym materiale sprawdzimy też, jak zmieni się pogoda w sobotę. Wygląda na to, że weekend będzie nieco spokojniejszy.

Najbliższe kilkadziesiąt godzin przyniesie sporo zmian, a parasole i kurtki przeciwdeszczowe pójdą w ruch. Pozytywne są informacje dotyczące temperatur. Szczegóły na se.pl.

Ostrzeżenia IMGW na 5 września. Alert dla 15 województw

W czwartek pisaliśmy w "Super Expressie" o możliwym starciu upałów z burzami z gradem. W piątek ten scenariusz potwierdza mapa z ostrzeżeniami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pomarańczowe i żółte alerty (drugiego i pierwszego stopnia) nie obejmują tylko województwa zachodniopomorskiego (stan na 12:55). Szczegóły widać na mapie IMGW:

Na wschodzie, północnym wschodzie i południowym wschodzie nachodzą na siebie ostrzeżenia przed burzami i upałami. W okolicach Wrocławia, w Wielkopolsce i w województwie lubuskim pojawi się silny deszcz z burzami.

- Prognozowane są opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Wysokość opadu miejscami od 30 mm do 40 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km/h - czytamy w komunikacie IMGW dla stolicy Dolnego Śląska.

Przy tak dynamicznej pogodzie należy zachować szczególną ostrożność. Szczegółowe instrukcje znajdują się w serwisach gov.pl i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Pogoda na jutro: Sobota, 6 września 2025

Z najnowszej prognozy synoptycznej IMGW wynika, że noc z piątku na sobotę będzie daleka od spokojnej. Miejscami Polakom będą towarzyszyć przelotne opady deszczu, na wschodzie, w centrum oraz na południowym zachodzie również burze. - Na południowym zachodzie opady okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym i tam prognozowana wysokość opadów od 30 do 40 milimetrów. W czasie burz suma opadów deszczu od 20 mm do 35 mm, na wschodzie lokalnie do 40 mm. W czasie burz wiatr w porywach do około 85 km/h - wyliczają eksperci z Instytutu.

W ciągu dnia na termometrach od 17 stopni na północy, do aż 27 na wschodzie kraju. Najgoręcej powinno być w okolicach:

Białegostoku

Lublina

Rzeszowa

Warszawy

Suwałk

Niestety, burze i deszcze nie zrobią sobie przerwy. Na wschodzie i na Pomorzu może im towarzyszyć grad. - W pasie od Dolnego Śląska po Pomorze opady okresami o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 20 mm. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz również do około 20 mm - ostrzega IMGW w prognozie synoptycznej na 6 września.

W prognozach ostrzeżeń IMGW na sobotę niemal cała Polska jest objęta żółtym alertem. Zalecamy regularne odświeżanie komunikatów lokalnych oraz ostrzeżeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

