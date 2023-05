Pełnia Księżyca w maju 2023 sprawi, że tej nocy możesz zwijać się z bólu. Problemy ze snem to dopiero początek

W niedzielę (7 maja) - według prognoz IMGW - "Polska będzie w zasięgu zatoki niżu znad Atlantyku, tylko na północnym wschodzie będzie oddziaływać wyż z centrum na pograniczu Białorusi i Rosji". - Zachodnia i południowa część kraju znajdzie się pod wpływem układu frontów atmosferycznych. Będziemy w powietrzu polarnym morskim, tylko na północnym wschodzie zostanie jeszcze porcja powietrza pochodzenia arktycznego - czytamy w komunikacie.

Pogoda na 7 maja. Zachodniopomorskie i pomorskie

Niedziela będzie w tych regionach dniem pogodnym. Na termometrach maksymalna od 13°C do 16°C, nad morzem lokalnie 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Pogoda na 7 maja. Warmińsko-mazurskie i podlaskie

Na Warmii, Mazurach i Podlasiu pogodna niedziela, z temperaturą maksymalną w granicach od 12°C do 15°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.

Pogoda na 7 maja. Wielkopolskie, lubuskie i kujawsko-pomorskie

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna od 13°C do 16°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Pogoda na 7 maja. Mazowieckie, łódzkie i lubelskie

Niedziela na Mazowszu, Lubelszczyźnie i w Łódzkiem pogodna, z temperaturą maksymalną od 13°C do 16°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich.

Pogoda na 7 maja. Dolnośląskie, opolskie i śląskie

Na Dolnym Śląsku, Śląsku i Opolszczyźnie sporo chmur. Na termometrach od 11°C do 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni. - W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) temperatura od 4°C do 7°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, południowy skręcający na zachodni - prognozuje IMGW.

Pogoda na 7 maja. Małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie

Zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 10°C do 12°C, w rejonach podgórskich około 9°C. - Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, wschodni i południowo-wschodni - informuje IMGW.

Źródło: IMGW

