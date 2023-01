i Autor: Sonyuser/cc0/Pixabay.com Zima wraca do Polski, i to z podwójną siłą. Najbliższy atak upłynie pod hasłem śnieżyc i wichur, bo do naszego kraju dotrze potężny cyklon z północy Europy

To już przesądzone

Podwójne uderzenie zimy! Śnieżyce i wichury storpedują Polskę? "Potężny, głęboki cyklon"

Zima wraca do Polski, i to z podwójną siłą. Najbliższy atak upłynie pod hasłem śnieżyc i wichur, bo do naszego kraju dotrze potężny cyklon z północy Europy. Na razie znajdujemy się jeszcze pod wpływem "zgniłego wyżu", który sprawia, że aura w Polsce bardziej przypomina jesienną niż zimową. Jak długo to potrwa? Zima zbliża się do Polski wielkimi krokami.