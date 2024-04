Fala ciepła wróci do Polski. Termometry oszaleją! Wiemy, kiedy to się stanie

Jaka będzie pogoda w piątek, 5 kwietnia?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w w piątek, 5 kwietnia zachmurzenie w dzień będzie duże z większymi przejaśnieniami, pod wieczór na wschodzie również rozpogodzenia.

- Miejscami, głównie we wschodniej połowie kraju oraz pod wieczór na północnym zachodzie, przelotne opady deszczu - informuje IMGW.

W piątek będzie ciepło, termometry wskażą do 19°C. Gdzie będzie najcieplej?

- Temperatura maksymalna od 11°C; 13°C na północnym wschodzie, około 16°C w centrum, do 18°C; 19°C na zachodzie i południu - podaje IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z piątku na sobotę (5.04.2024/6.04.2024)

Według prognoz meteorologów z IMGW, w nocy z piątku na sobotę (5.04.2024/6.04.2024)zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami, głównie na północy i w centrum, przelotne opady deszczu. Początkowo na północnym zachodzie możliwe burze. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 8°C do 12°C, chłodniej miejscami w rejonie podgórskim Karpatów i na północnym wschodzie od 6°C do 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na wybrzeżu i w rejonie podgórskim Sudetów w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 90 km/h, w Karpatach do 70 km/h.

