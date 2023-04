Różowy Księżyc wywoła sporo zamieszania. Tej nocy nie prześpisz spokojnie!

Pełnia Różowego Księżyca - dlaczego "różowy"?

Pełnia Różowego Księżyca to jedno z najpiękniejszych zjawisk, które możemy obserwować w kwietniu. Co bardzo istotne, możemy podziwiać ją gołym okiem i bez konieczności wychodzenia z domu. Jednak ci, którzy liczą na to, że podczas kwietniowej pełni, Księżyc stanie się różowy, mogą się rozczarować. To tylko nazwa, która nie ma nic wspólnego z barwą Księżyca. Skąd się wzięła i co w takim razie oznacza?

Nazwa zjawiska nie pochodzi od koloru Księżyca, lecz od kwiatów floksu, których okres kwitnienia rozpoczyna się właśnie o tej porze roku, w kwietniu. Są one bardzo ważne w kulturze Indian z Ameryki Północnej i to właśnie oni nadali kwietniowej pełni tę oryginalną nazwę. Jednak, mimo, iż naturalny satelita Ziemi nie osiągnie różowego koloru, tej nocy Księżyc będzie wyglądał wyjątkowo spektakularnie i z pewnością będzie to wyjątkowa okazja do obserwacji nocnego nieba czy robienia zdjęć.

Pełnia Księżyca przypadająca w kwietniu jest też określana mianem "pełni kiełkującej trawy", "zajęczą pełnią" lub "rybną pełnią".

Kiedy dokładnie przypada pełnia Różowego Księżyca w kwietniu?

Kiedy pełnia Różowego Księżyca będzie widoczna na niebie? Różowy Księżyc będzie można obserwować w czwartek 6 kwietnia. Idealnie okrągły kształt osiągnie on o godzinie 6:35.

Jak obserwować Różowy Księżyc?

Pełnię Księżyca można podziwiać bez wychodzenia z domu. Nie jest do tego wymagany żaden specjalistyczny sprzęt, chociaż przydatna może się okazać nawet zwykła lornetka. Efekt jest jednak zdecydowanie ciekawszy, gdy wybierzemy się za miasto, z dala od źródeł sztucznego światła - tam, gdzie nie występuje tzw. "zanieczyszczenie światłem".

Ważnym czynnikiem w tym przypadku jest również pogoda. Niebo powinno być bezchmurne, co może okazać się dość problematyczne, gdyż aura jest o tej porze roku wyjątkowo kapryśna i niebo często pokrywają chmury. Warto więc na bieżąco śledzić lokalne prognozy pogody.

Pełnia Księżyca - skutki uboczne

Pełnia Księżyca to nie tylko ciekawe zjawisko, które przyciąga miłośników astronomii i fotografii. Niestety wielu osobom to zjawisko kojarzy się z dość nieprzyjemnymi skutkami ubocznymi. W czasie, gdy Księżyc wchodzi w fazę pełni, wiele osób odczuwa jej oddziaływanie. Skutki mogą objawiać się bezsennością i koszmarami sennymi. Niektórzy mogą też lunatykować. Podczas pełni wiele osób jest pobudzonych, a często nawet stają się agresywne. Niektórzy w tym czasie skarżą się również na swoje zdrowie. Wśród nich jest znana piosenkarka, Edyta Górniak, która twierdzi, że podczas pełni Księżyca odczuwa ogromny ból, który nie pozwala jej wstać z łóżka. W tej fazie Księżyca nasilają się również objawy chorób psychicznych.

