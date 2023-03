Pełnia Księżyca w marcu 2023 nie da ci zasnąć w nocy! Co ma wspólnego z robakami?

Deszcz ze śniegiem, wichury do 80 km/h, a nawet to! W sobotę lepiej nie wychodzić z domu [Prognoza IMGW na 4.03.2023]

Nazwa pełnia Robaczego Księżyca pochodzi od rdzennych mieszkańców Ameryki, którzy zaobserwowali, że podczas występowania ostatniej zimowej lub pierwszej wiosennej pełni Księżyca, gdy po okresie zimowym wzrasta temperatura, na rozmokniętą ziemię wypełzają wybudzone z zimowego snu dżdżownice i robaki. To jednak jedno z kilku określeń marcowej pełni, która określana jest też m.in. mianem pełni Klonowego Księżyca, Pełni Śmierci czy Skrzypiącej Pełni.

Pełnia Robaczego Księżyca 2023 - kiedy obserwować?

Pełnię Robaczego Księżyca będzie można podziwiać we wtorek, 7 marca 2023 r. O godzinie 13:24 Księżyc nabierze idealnie okrągłego kształtu, chociaż już kilkanaście godzin wcześniej i później będzie można już zauważyć, że naturalny satelita Ziemi jest okrągły.

Jak obserwować Robaczego Księżyca?

Pełnię Księżyca można podziwiać bez wychodzenia z domu. Nie jest do tego wymagany specjalistyczny sprzęt, chociaż przydatna może się okazać nawet zwykła lornetka. Efekt jest jednak zdecydowanie ciekawszy, gdy wybierzemy się za miasto, z dala od źródeł sztucznego światła - tam, gdzie nie występuje tzw. "zanieczyszczenie światłem". Pomocna w tym przypadku może okazać się specjalna mapa natężenia światła, dzięki której możemy znaleźć dobre miejsce do obserwacji zarówno tego, jak i innych zjawisk astronomicznych.

Ważnym czynnikiem w tym przypadku jest również pogoda. Żeby podziwiać to, co dzieje się na niebie, powinno być ono bezchmurne, co w porze zimowej może okazać się dość skomplikowane. Na dodatek na najbliższe dni synoptycy w wielu częściach kraju zapowiadają większe zachmurzenie i opady, co może utrudnić obserwację. Warto więc śledzić lokalne prognozy pogody.

