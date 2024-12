Pogoda w sobotę. Prognoza IMGW na 7.12.2024. Temperatura i opady

Jak przewidują synoptycy z IMGW, weekend i początek przyszłego tygodnia przyniesie w Polsce pochmurną pogodę. W wielu regionach należy spodziewać się opadów mieszanych.

Noc z piątku na sobotę (6/7 grudnia) pochmurna. Na Pomorzu prognozowane są słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju możliwe są opady deszczu ze śniegiem, miejscami również śniegu. W Karpatach spaść może do 5 cm białego puchu. Miejscami we wschodnich regionach Polski silne zamglenia. Na wschodzie i Podhalu mróz, na termometrach od -3°C. Na przeważającym obszarze kraju około zera, zaś najcieplej na Wybrzeżu, tam 2-3°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych, w zachodniej części kraju skręcający na zachodni. Na południowym wschodzie w porywach do 65 km/h, wysoko w górach do 80 km/h. W górach wiatr będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne - zapowiada IMGW.

Sobota (7 grudnia) będzie dniem pochmurnym. - Na północnym wschodzie opady deszczu ze śniegiem bądź opady śniegu, przechodzące od zachodu w opady deszczu. W górach opady śniegu - czytamy w komunikacie IMGW. Temperatura maksymalna od zera do 3°C. Najcieplej na zachodzie i nad morzem, gdzie termometry wskażą 4-5°C. - Wiatr umiarkowany miejscami dość silny, przeważnie z kierunków południowych. Na południu kraju okresami porywisty. W Sudetach porywy do 80 km/h. Wysoko w górach wiatr będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne - przewiduje IMGW. Podobnej pogody w Polsce należy też spodziewać się w niedzielę (8 grudnia).

Źródło: IMGW

Sonda Czy chcesz, żeby w święta Bożego Narodzenia padał śnieg? Tak Nie Dla mnie nie ma to znaczenia