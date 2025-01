Nowy tydzień, nowy problem. Do śniegu i całodobowego mrozu dołączy to!

Siarczysty mróz do -17 stopni i początek zmian. Za oknami fatalne warunki

Szklanka na drogach to dopiero początek problemów. IMGW alarmuje

Gołoledź prędko nie ustąpi. Ostrzeżenia IMGW. Pogoda 15.01.2025

Dramatyczne warunki pogodowe w Polsce. Wszystko za sprawą gołoledzi. Lód zalegające na trasach doprowadził do odwołania lub opóźnienia wielu pociągów. Wszyscy zastanawiają się, jak długo pogoda da nam się we znaki i kiedy ustąpi gołoledź. Prognozy IMGW na najbliższe godziny nie są optymistyczne, przynajmniej dla niektórych regionów.

- Dziś [15 stycznia - red.] w dalszym ciągu ostrzegamy przed opadami marznącymi, głównie we wschodniej i południowej części kraju. Miejscami aktualnie występują opady deszczu ze śniegiem, śniegu lub marznące opady deszczu i mżawki, powodujące gołoledź. Na drogach i chodnikach ślisko - informuje IMGW.

Pogodne niebo w środę (15 stycznia) miejscami na północy kraju. Na pozostałym obszarze prognozowane są słabe opady deszczu i mżawki. Najgorzej ma być na południu i południowym wschodzie kraju. Tam spaść ma również deszcz ze śniegiem. Miejscami opady będą marznąć powodując gołoledź oraz śliskość. W górach opady śniegu.

Na termometrach maksymalnie -3°C w rejonach podgórskich Karpat do około 2-3°C na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej na wybrzeżu, tam nawet do 6°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr w porywach do 60 km/h, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne - zapowiada IMGW.

Noc ze środy na czwartek (15/16 stycznia) pochmurna, jedynie na północy kraju większe przejaśnienia. W centrum kraju, na południu i wschodzie słaby deszcz ze śniegiem, deszcz lub mżawka, które na południu i południowym wschodzie będą gdzieniegdzie marznąć powodując gołoledź oraz śliskość. W górach śnieg. Uwaga na mgły, które mogą marznąć i osadzać szadź. Widzialność może być ograniczona do 200 m. Najchłodniej w górach, tam od -4°C. Na przeważającym obszarze kraju około zera, najcieplej na wybrzeżu, tam do 2°C. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany, w górach porywisty, z kierunków zachodnich.

Najnowsze informacje dotyczące sytuacji pogodowej w Polsce, znajdziecie w naszej relacji, dostępnej tutaj: Paraliż komunikacyjny w Polsce. Pociągi utknęły na trasie. Koszmarna prognoza IMGW. Relacja na żywo 15.01.25

Źródło: IMGW

Sonda Lubisz zimę, śnieg i mróz? Tak, uwielbiam! Nie, zdecydowanie wolę lato