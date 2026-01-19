Zapowiadają ostry mróz do -25 stopni! Są jeszcze dwa problemy. Pięć województw rzuca się w oczy

Pogoda na noc z poniedziałku na wtorek. Nawet -25 stopni na Podkarpaciu

Zima nie odpuszcza Polakom. Jest zimno, w wielu rejonach utrzymuje się śnieg i lód. Nie inaczej będzie w nocy z poniedziałku na wtorek (19/20 stycznia 2026 r.). Z prognozy IMGW wynika, że temperatura minimalna ukształtuje się na poziomie od -22, -20 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około -12 stopni w centrum, do zera, 2 stopni lokalnie na południowym zachodzie. - Na obszarach podgórskich Podkarpacia możliwy spadek temperatury do około -25 stopni - alarmuje Instytut.

Do 22 stycznia obowiązują ostrzeżenia przed silnym mrozem. IMGW ostrzega centralną, północną i południową Polskę. W powiecie bieszczadzkim mamy do czynienia z pomarańczowym alertem (drugiego stopnia).

Co więcej - lokalnie na południu, głównie w dolinie Wisły i na Podhalu, swoje zrobią mgły ograniczające widzialność do około 300 i osadzające szadź. Na południowym zachodzie oraz na Wybrzeżu temperatury odczuwalne obniży porywisty wiatr. Zalecamy ostrożność i śledzenie komunikatów meteo.

Prognoza IMGW na 20 stycznia: Cztery województwa z konkretnym mrozem

Nawet 3 stopnie na plusie na zachodzie i południowym zachodzie oraz -5 stopni i zimniej na wschodzie (wszystkie województwa są ujęte na mapie, którą zamieszczamy pod tekstem) - IMGW zapowiada konkretne różnice w temperaturach. Najsilniejszy mróz będzie towarzyszył mieszkańcom województw:

warmińsko-mazurskiego

podlaskiego

lubelskiego

mazowieckiego

- Rano lokalnie na południu mgły ograniczające widzialność do około 300 metrów i osadzające szadź. Na południowym zachodzie i na Podkarpaciu porywisty wiatr - przekazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie synoptycznej na 20 stycznia. Wysoko w Sudetach porywy wiatru nawet do 120 km/h.

Uwaga - drogi i chodniki w wielu miejscach będą śliskie. Na 20 stycznia nie są zapowiadane opady marznące, ale to nie zwalnia Polaków z obowiązku zachowywania ostrożności za kierownicą i nie tylko.