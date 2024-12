Opady nie odpuszczają. Prognozy IMGW nie zostawiają złudzeń [Pogoda na jutro 8.12.2024]

Taka będzie pogoda w niedzielę. Prognoza IMGW na 8.12.2024

W niedzielę (8 grudnia) - według prognoz IMGW "Polska będzie pod wpływem zatoki niżowej związanej z niżem znad Włoch". Do kraju napłynie przejściowo nieco cieplejsza masa powietrza polarnego morskiego. Ciśnienie wzrośnie.

Noc z soboty na niedzielę (7/8 grudnia) pochmurna, jedynie w południowej Polsce więcej przejaśnień. Na północy i zachodzie kraju okresami możliwy deszcz oraz deszcz ze śniegiem, lokalnie śnieg. W Bieszczadach spadnie około 5 cm białego puchu. Uwaga na silne zamglenia i lokalnie mgły, które mogą ograniczać widzialność do 400 m. Najchłodniej w kotlinach karpackich, gdzie temperatura spadnie do -7°C. Mróz również na południowym wschodzie, tam -3°C. W centrum od zera do 3°C. Najcieplej na wybrzeżu, tam na termometrach do 4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. W Karpatach wiatr dość silny, w porywach do 60 km/h.

Niedziela (8 grudnia) zapowiada się na dzień pochmurny. W północnych i wschodnich regionach miejscami prognozowany słaby deszcz oraz deszcz ze śniegiem, zaś na krańcach północno-wschodnich możliwy śnieg. Uwaga na poranne mgły, mogące ograniczać widzialność do 400 m. Najchłodniej na Podhalu i Suwalszczyźnie, około zera. Na przeważającym obszarze kraju około 3°C. Najcieplej na wybrzeżu i krańcach zachodnich, tam termometry pokażą maksymalnie 5°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny i porywisty, wschodni i północno-wschodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, miejscami dość silny, w porywach do 60 km/h - prognozuje IMGW.

Po weekendzie pogoda nie zmieni się znacząco. Nadal ma być pochmurno, a synoptycy prognozują opady deszczu i śniegu.

Źródło: IMGW

