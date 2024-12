Taka będzie pogoda w poniedziałek. Prognoza IMGW na 9.12.2024. Temperatura i opady

Noc z niedzieli na poniedziałek (8/9 grudnia) będzie pochmurna. Spadnie deszcz i deszcz ze śniegiem, zaś na północy kraju i w górach możliwe są opady śniegu. - Przejściowo lokalnie możliwe opady marznącej mżawki powodujące gołoledź. Nad morzem suma opadów wyniesie do 10 mm - zapowiada IMGW. Uwaga na mgły, które na północy mogą ograniczać widzialność do 500 m. Na termometrach na przeważającym obszarze kraju od -1°C do 3°C. Najchłodniej w obszarach podgórskich Karpat, tam około -3°C,. Najcieplej nad morzem, do 5°C. - Wiatr słaby, na północnym zachodzie umiarkowany, porywisty, nad morzem dość silny, w porywach do 70 km/h, przeważnie północno-wschodni i wschodni. W Sudetach wiatr porywisty, będzie powodował zamiecie śnieżne - prognozuje IMGW.

Poniedziałek (9 grudnia) zapowiada się na dzień pochmurny, z opadami deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Na północy i w górach spadnie śnieg. Najchłodniej w obszarach podgórskich, tam lekki mróz. Na północnym wschodzie nieznacznie powyżej zera. Na przeważającym obszarze kraju około 3°C. Najwyższa temperatura na północnym zachodzie, tam maksymalnie do 6°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, przeważnie północno-wschodni i wschodni. Nad morzem wiatr okresami dość silny, w porywach do 70 km/h. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w Sudetach porywy do 80 km/h, a w Bieszczadach do 60 km/h - przewiduje IMGW. W kolejnych dniach nadal ma być pochmurno i deszczowo. Spodziewane są też opady śniegu.

Źródło: IMGW

