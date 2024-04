Pogoda na niedzielę, 14.04.2024. IMGW zapowiada burze i silny wiatr

Zapowiadając prognozę pogody na niedzielę (14 kwietnia), IMGW informowało, że "przez Polskę, z zachodu na wschód, przemieszczać się będzie zatoka z układem frontów atmosferycznych, związana z niżem znad południowej Szwecji". - Na wschodzie kraju pozostanie ciepłe powietrze polarne morskie, a na zachód zacznie napływać z północnego zachodu chłodniejsza masa polarna morska - czytamy w komunikacie IMGW. Ciśnienie spadnie.

W nocy z soboty na niedzielę (13/14 kwietnia) termometry pokażą od 8°C do 13°C. W rejonach podgórskich Karpat najchłodniej, tam temperatura do 7°C. Z kolei dzień zapowiada się na ciepły, choć na północy prognozowana temperatura maksymalna to tylko 16°C. Im dalej na południe kraju, tym cieplej. W centrum do 20°C. Najcieplej na południowym wschodzie. Zapowiadane 24°C sprawią, że mieszkańcy Małopolski i Podkarpacia poczują się niczym latem. - Wiatr w nocy słaby, w dzień umiarkowany, na północy okresami dość silny, w porywach do 65 km/h; nad morzem okresami silny do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, południowo-zachodni, szybko skręcający na zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h - prognozuje IMGW.

W niedzielę (14 kwietnia) mogą zostać wydane ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem dla północnych krańców Polski. Z kolei w pasie od Warmii i Mazur, przez Podlasie, Mazowsze, centrum, woj. świętokrzyskie, a także woj. lubelskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie i dolnośląskie prognozowane są burze.

