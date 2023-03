Nawet 17 stopni, ale również wichury i jeszcze to! Pogoda namiesza [Prognoza IMGW na 22.03.2023]

Kalendarzowa wiosna ma się znakomicie. Polacy w większości są bardzo zadowoleni, bo po mrozach nie ma już śladu. Masowo ruszyli na spacery, a warunki atmosferyczne jak najbardziej zachęcają do takich aktywności. IMGW ma dobre wieści - w środę (22 marca 2023 r.) będzie podobnie. Pogoda będzie łaskawa, choć gdzieniegdzie trzeba będzie uważać. Synoptycy wskazują miejsca, w których pojawią się niebezpieczne zjawiska meteo, takie jak silny wiatr.

Jaka będzie pogoda w środę, 22 marca?

Środek tygodnia przyniesie bardzo ładną pogodę. Eksperci Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, którzy regularnie aktualizują prognozy wskazują, że w niektórych regionach można schować kurtki do szafy. Uważać będą musieli ci, którzy planują wypoczynek nad morzem.

- W dzień zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, jednakże na południowym wschodzie Polski przeważnie zachmurzenie umiarkowane i bez opadów. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem wzmagający się do dość silnego, porywisty, w Sudetach w porywach wzmagający się do 80 km/h, południowo-zachodni - wskazuje IMGW.

Pogoda na jutro IMGW. Temperatura 22.03.2023

Wiosenna aura opanowuje Polskę, co zobaczymy również na termometrach. Synoptycy wskazują, że na południowym zachodzie kraju nie przydadzą się ciepłe kurtki. - Temperatura maksymalna od 9°C na Suwalszczyźnie i na Pogórzu Karpackim, 10°C, 11°C we wschodniej połowie kraju i w Małopolsce, od 12°C do 15°C w województwach centralnych i na zachodzie Polski, lokalnie 17°C na Dolnym Śląsku - czytamy w analizie IMGW. Jeśli chodzi o duże miasta, to najcieplej powinno być we Wrocławiu, Poznaniu i Zielonej Górze. Na zaledwie 11 stopni może liczyć Olsztyn.

Prognoza IMGW na noc ze środy na czwartek, 22/23 marca

IMGW prognozuje, że w nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na zachodzie, północy i miejscami w centrum duże i tam okresami opady deszczu. Temperatura minimalna od 5°C na południowym wschodzie, przez 7°C, 8°C w centrum i na północy do 10°C na południowym zachodzie, na Podhalu około 1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad ranem na Dolnym Śląsku porywisty, w Sudetach w porywach do 90 km/h, południowy i południowo-zachodni. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.

