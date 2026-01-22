Jak informuje IMGW, w piątek 23 stycznia 2026 na krańcach zachodnich zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południowym zachodzie, a także na terenach podgórskich Karpat zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, na pozostałym obszarze duże i całkowite. Miejscami możliwy śnieg a także marznące opady deszczu.

- Miejscami, za wyjątkiem południowego zachodu i krańców zachodnich, słabe opady śniegu. Gdzieniegdzie na południowym wschodzie oraz w centrum opady deszczu ze śniegiem oraz marznące opady deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Na południowym wschodzie także silne zamglenia, a rano i wieczorem również mgły ograniczające widzialność do 300 metrów - czytamy na stronie IMGW.

Temperatura 23.01.2026

W dzień temperatura "na minusie". Jak podają eksperci z IMGW, temperatura maksymalna od -8°C, -7°C na północnym wschodzie i na Kaszubach, około -2°C w centrum, na Pomorzu Zachodnim i w Małopolsce do 1°C, 2°C na Dolnym Śląsku i lokalnie na terenach podgórskich Karpat. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, nad samym morzem także dość silny w porywach do 60 km/h, z kierunków wschodnich.

Noc z piątku na sobotę (23.01.2026/24.01.2026)

Z informacji przekazanych przez synoptyków z IMGW wynika, że w nocy z piątku na sobotę (23.01.2026/24.01.2026) zachmurzenie będzie całkowite lub duże, większe przejaśnienia jedynie miejscami na północnym zachodzie i północnym wschodzie.

- Miejscami słabe opady śniegu, a w południowej połowie kraju okresami również deszczu lub mżawki marznącej powodujące gołoledź. Miejscami na południowym wschodzie mgły ograniczające widzialność do około 500 metrów, lokalnie marznące i osadzające szadź - czytamy na stronie IMGW.

Temperatura minimalna od -13°C na krańcach północno-wschodnich, od -7°C do -3°C na przeważającym obszarze kraju, do -1°C miejscami na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, w północnej połowie kraju okresami porywisty, nad morzem chwilami dość silny, w porywach do 55 km/h, wschodni. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 55 km/h.