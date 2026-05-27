Nadchodzi ochłodzenie i przelotne opady. Gdzie będzie najgorzej? [Prognoza IMGW na 28.05.2026]

Agnieszka Przystaś
2026-05-27 10:20

Jaka będzie pogoda w czwartek, 28 maja? Jak wynika z informacji przekazanych przez ekspertów z IMGW, czeka nas przelotny deszcz i zauważalne ochłodzenie – termometry wskażą maksymalnie do 21°C.

  • Polska żegna się z ciepłą aurą – IMGW alarmuje przed nadchodzącym ochłodzeniem i przelotnymi opadami deszczu, które znacząco wpłyną na pogodę w czwartek.
  • Termometry wskażą maksymalnie do 21°C, a mieszkańcy wschodnich regionów muszą liczyć się z lokalnymi opadami, podczas gdy zachód pozostanie pogodny.

Pogoda na 28.05.2026

Jak wynika z informacji przekazanych przez IMGW, w czwartek 28.05 na zachodzie zachmurzenie małe, w centrum i na wschodzie kraju umiarkowane, po południu miejscami wzrastające do dużego, na wschodnich krańcach możliwe przelotne opady deszczu.

Nieco się ochłodzi, a termometry wskażą maksymalnie do 21°C.

Temperatura maksymalna od 15°C na Helu, Suwalszczyźnie i Podkarpaciu, około 18°C w centrum, do 21°C na zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, na północnym wschodzie i wysoko w górach w porywach do 65 km/h, północno-zachodni – podaje IMGW.

Noc z czwartku na piątek. Prognoza IMGW 28.05/29.05

 Jak podają eksperci IMGW, w nocy z czwartku na piątek 28.05/29.05 bezchmurnie lub zachmurzenie małe.

Temperatura minimalna od 4°C do 8°C, cieplej miejscami na wybrzeżu, około 10°C; chłodniej w kotlinach górskich spadki do 2°C – czytamy na stronie IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie okresami porywisty, północno-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru około 60 km/h.

