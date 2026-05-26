Nagła zmiana pogody z burzami, gradem i deszczem! 4 województwa mają problem

O pogodzie w końcówce maja 2026 roku trudno napisać, że jest stabilna. Początek ostatniego tygodnia miesiąca był słoneczny i gorący, ale w środę ma być nieco inaczej. Na noc z 26 na 27 maja IMGW zapowiada:

W północno-wschodniej części kraju zachmurzenie umiarkowane przejściowo wzrastające do dużego i tam miejscami słabe przelotne opady deszczu, a w pasie od Kujaw przez Mazowsze po Lubelszczyznę możliwe burze!

Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, na wybrzeżu także dość silny, w porywach do 55 km/h, w czasie burz do 65 km/h.

Temperaturę minimalną od 11 stopni na północy, około 14°C w centrum, do 17 stopni Celsjusza na Rzeszowszczyźnie.

Jaka będzie jutro pogoda? Prognoza na środę, 27 maja

W środku tygodnia pogoda da nam popalić. Meteorolodzy nie mają wątpliwości - będzie chłodniej niż kilkadziesiąt godzin temu. To nie wszystko! - W ciągu dnia początkowo w północno-zachodniej części kraju, po południu także na zachodzie zachmurzenie na ogół małe i bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie miejscami burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz około 15 mm. Możliwy grad - wylicza IMGW w synoptycznej prognozie na 27 maja.

Burze i deszcze mogą popsuć plany w województwach (na podstawie mapy IMGW, godzina 16:15):

małopolskim

podkarpackim

lubelskim

łódzkim

Na północnym wschodzie i w górach wiatr z prędkością do 65 km/h, a w trakcie burz nawet do 75 km/h. Uważajcie na siebie i swoje cenne rzeczy!

Prognozowane temperatury dla największych miast:

Suwałki, Koszalin, Olsztyn - 17 stopni

Gdańsk, Białystok - 18-19 stopni

Toruń, Bydgoszcz, Poznań, Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Łódź - 20 stopni

Warszawa, Kielce, Lublin, Wrocław, Zielona Góra - 21 stopni

Opole - 22 stopnie

Rzeszów, Katowice - 24 stopnie

Kraków - 25 stopni

Niepewna pogoda zostanie z nami aż do końca maja. Prognozy będziemy na bieżąco aktualizować w "Super Expressie".

