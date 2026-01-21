Zima nie odpuszcza, a synoptycy IMGW zapowiadają mróz i opady na 22 stycznia 2026 roku.

Na Podkarpaciu i wschodzie Polski możliwe są marznące opady, które mogą spowodować gołoledź.

Temperatury spadną nawet do -18°C w Bieszczadach, a wiatr będzie porywisty.

Sprawdź szczegółową prognozę pogody i dowiedz się, gdzie będzie najzimniej!

Pogoda na 22.01.2026

Z informacji przekazanych przez IMGW wynika, że w czwartek 22 stycznia na północy i Podkarpaciu zachmurzenie będzie umiarkowane, a na pozostałym obszarze zachmurzenie małe lub bezchmurnie. W przeważającej części Polski temperatura na minusie, ale na południowym zachodzie nawet do 2°C; 3°C na plusie.

- Temperatura maksymalna od -8°C; -7°C na północnym wschodzie i wschodzie, około -3°C w centrum, do 2°C; 3°C na południowym zachodzie - czytamy w komunikacie IMGW.

Jak podają eksperci w komunikacie, wiatr będzie słaby, na północy umiarkowany, na północnym wschodzie porywisty, wschodni i południowo-wschodni, na południu miejscami zmienny. Wysoko w górach wiatr w porywach do 60 km/h.

Prognoza na jutro. Noc z czwartku na piątek (22.01/23.01.2026)

W nocy z czwartku na piątek (22.01/23.01.2026) zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, na południowym zachodzie oraz lokalnie na południu małe.

- Na wschodzie okresami słabe opady śniegu, oraz lokalnie na Podkarpaciu możliwe słabe opady marznące powodujące gołoledź. Na południu lokalnie mgły osadzające szadź oraz ograniczające widzialność do 300 m - czytamy na stronie IMGW.

Jak podają eksperci z IMGW, temperatura minimalna od -16°C na Warmii i miejscami na wschodzie, oraz -11°C; -9 w centrum, do -4°C na południowym zachodzie, chłodnej lokalnie na Kujawach oraz w obniżeniach terenu w Bieszczadach do -18°C.

Wiatr słaby i umiarkowany, na północy miejscami porywisty, z kierunków wschodnich, na południu, zmienny, a na Przedgórzu Sudeckim południowy.

