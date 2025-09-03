Mgła sparaliżuje prawie pół Polski. Żółte alerty dla kilku województw

Spis treści
Gdzie obowiązują ostrzeżenia przed mgłą?
Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali dla następujących województw:
- podlaskiego;
- warmińsko-mazurskiego, poza powiatami zachodnimi;
- mazowieckiego, poza powiatami północno-zachodnimi;
- lubelskiego, w powiatach zachodnich;
- świętokrzyskiego;
- łódzkiego, w powiatach wschodnich;
- małopolskiego;
- podkarpackiego, w powiatach zachodnich i południowych;
- śląskiego, w powiatach południowych i południowo-wschodnich.
Kiedy obowiązują ostrzeżenia?
Ostrzeżenia wejdą w życie o godzinie 22:00 w środę, 3 września i wygasną o godzinie 8:00 w czwartek, 4 września. W tym czasie należy spodziewać się trudnych warunków na drogach i ograniczonej widzialności.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia?
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne.
Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Jak zachować się podczas gęstej mgły?
Podczas gęstej mgły należy zachować szczególną ostrożność na drogach. Kierowcy powinni:
- zmniejszyć prędkość;
- włączyć światła przeciwmgielne;
- zachować większy odstęp od poprzedzającego pojazdu;
- unikać gwałtownych manewrów.
Piesi powinni:
- nosić odblaski;
- przechodzić przez jezdnię tylko w miejscach do tego wyznaczonych;
- upewnić się, że są widoczni dla kierowców.