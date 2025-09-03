Mgła sparaliżuje prawie pół Polski. Żółte alerty dla kilku województw

Grzegorz Kluczyński
2025-09-03 21:10

To będzie trudna noc. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał tzw. "żółte alerty", czyli ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą, która ogranicza widzialność miejscami poniżej 200 metrów. Alarmy obowiązują w wielu województwach, dlatego kierowcy i piesi powinni zachować szczególną ostrożność. Sprawdź, gdzie należy spodziewać się utrudnień i jak się przygotować na trudne warunki pogodowe.

Ostrzeżenie przed mgłami

i

Autor: Pexels.com
Gdzie obowiązują ostrzeżenia przed mgłą?

Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali dla następujących województw:

  • podlaskiego;
  • warmińsko-mazurskiego, poza powiatami zachodnimi;
  • mazowieckiego, poza powiatami północno-zachodnimi;
  • lubelskiego, w powiatach zachodnich;
  • świętokrzyskiego;
  • łódzkiego, w powiatach wschodnich;
  • małopolskiego;
  • podkarpackiego, w powiatach zachodnich i południowych;
  • śląskiego, w powiatach południowych i południowo-wschodnich.

Kiedy obowiązują ostrzeżenia?

Ostrzeżenia wejdą w życie o godzinie 22:00 w środę, 3 września i wygasną o godzinie 8:00 w czwartek, 4 września. W tym czasie należy spodziewać się trudnych warunków na drogach i ograniczonej widzialności.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia?

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Jak zachować się podczas gęstej mgły?

Podczas gęstej mgły należy zachować szczególną ostrożność na drogach. Kierowcy powinni:

  • zmniejszyć prędkość;
  • włączyć światła przeciwmgielne;
  • zachować większy odstęp od poprzedzającego pojazdu;
  • unikać gwałtownych manewrów.

Piesi powinni:

  • nosić odblaski;
  • przechodzić przez jezdnię tylko w miejscach do tego wyznaczonych;
  • upewnić się, że są widoczni dla kierowców.
