Prognoza pogody na czwartek (28 sierpnia) zapowiada powrót upałów po chłodniejszych dniach.

Temperatury osiągną nawet 31°C, choć na Wybrzeżu będzie chłodniej, a w części kraju możliwe są burze.

Jak długo utrzyma się upalna pogoda i czy burze będą intensywne?

Na takie wieści czekali Polacy. Upał wkroczy do Polski i jest już kwestią godzin. Noc ze środy na czwartek (27/28 sierpnia) pogodna, więcej ciemnych chmur jedynie w zachodniej Polsce i tam możliwy słaby, przelotny deszcz. Najchłodniej na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat, tam około 10°C. W centrum około 14 w centrum, a najcieplej na południowym zachodzie, gdzie termometry wskażą do 17°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. W rejonach podgórskich wiatr porywisty, wysoko w Sudetach do 90 km/h, a w Tatrach do 65 km/h – przewiduje IMGW.

Czwartek (28 sierpnia) z wyraźnie wyższą temperaturą niż w ostatnich dniach. W centrum i południowej Polsce upalnie, z temperaturą maksymalną do do 31°C. Najchłodniej na Wybrzeżu, tam od 20°C do 23°C - Na zachodzie możliwe słabe opady deszczu, a na zachodzie Dolnego Śląska, Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim możliwe burze. Podczas burz prognozowana wysokość opadów do 15 mm – prognozuje IMGW.

- Wiatr słaby i umiarkowany, na południu i zachodzie porywisty, na obszarach podgórskich w porywach do 70 km/h, w szczytowych partiach gór do 90 km/h, południowy i południowo-wschodni. Podczas burz wiatr w porywach do 60 km/h – zapowiadają synoptycy.

W piątek (29 sierpnia) jeszcze cieplej. W wielu miejscach upał, ale już od soboty (30 sierpnia) znowu zacznie robić się chłodniej. W najbliższych dniach należy spodziewać się ostrzeżeń IMGW przed upałem.

Źródło: IMGW

