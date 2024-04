Spadek do -4 stopni, opady śniegu i jeszcze to! Pogoda znów zaskakuje [Prognoza IMGW na 23.04.2024]

Kiedy wróci ciepło? Padła data przełomu w pogodzie

Majówka coraz bliżej, więc wielu z nas chciałoby poprawy pogody i powrotu wysokich temperatur. Czy jest na to szansa jeszcze w kwietniu, a może i majówka będzie równie zimna i deszczowa jak ostatnie dni? Jak informowaliśmy wcześniej, środek trwającego tygodnia upłynie pod znakiem ulewnego deszczu. Fala opadów najpierw pojawi się na wschodzie, a później przesunie się do zachodnich regionów. Poprawy pogody należy spodziewać się dopiero przed weekendem i to właśnie wtedy też mają wzrosnąć temperatury.

- Aby mogło dojść do radykalnej zmiany w pogodzie cyklony muszą przenieść się na zachód, a antycyklony na wschód kontynentu. Wtedy wspólnymi siłami zaczną sprowadzać z dalekiego południa ciepłe powietrze, które przy pogodnym niebie przywróci nam prawdziwą wiosnę - wyjaśnia w artykule portal twojapogoda.pl. Przełom ma nastąpić w sobotę (27 kwietnia), kiedy to pierwszy raz od wielu dni termometry wskażą wartości powyżej 15 stopni Celsjusza. Kolejnego dnia, w niedzielę (28 kwietnia), temperatura zbliży się do granicy 20 stopni Celsjusza. W ostatnich dniach kwietnia na południu kraju słupki rtęci mogą podskoczyć nawet do 25 stopni. Czy to oznacza ciepłą, piękną pogodę podczas majówki?

Prognoza średnioterminowa WRF-GFS Medium zgodna z ECMWF przewiduje ocieplenie pod koniec kwietnia i to znaczące w porównaniu z połową miesiąca, jednak prognozy na początek maja zakładają, że szanse na temperatury w granicach 30 stopni Celsjusza, które miały miejsce jeszcze na początku kwietnia, są bardzo niewielkie.

Źródło: IMGW / TwojaPogoda.pl

Prognoza średnioterminowa WRF-GFS Medium zgodna z ECMWF w sprawie ocieplenia po 26 kwietnia.Prognoza średnioterminowa jest publikowana na podstawie wyników predykcji eksperymentalnego numerycznego modelu pogody WRF-GFS Medium. Wyniki prezentowane na mapach podlegają codziennej… pic.twitter.com/d2UranIcbR— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) April 21, 2024

