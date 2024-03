Taka będzie pogoda na Wielkanoc! Bomba ciepła i gorące święta to nie wszystko. Zadziwiający zwrot akcji

Taka będzie pogoda w Wielki Czwartek. Prognoza IMGW na 28.03.2024

Noc ze środy na czwartek (27/28 marca) niemal bezchmurna. Przelotne opady deszczu możliwe jedynie na północnym zachodzie i zachodzie. Natomiast wysoko w Tatrach spadnie śnieg i śnieg deszczem. Tam też bardzo silny wiatr, w porywach do 150 km/h. W Sudetach wichura do 130 km/h. Noc dość ciepła, na termometrach od 4°C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat i około 9°C w centrum. Najcieplej na południu kraju, do 11°C. - Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni i południowy - zapowiada IMGW.

Czwartek (28 marca) będzie dniem pochmurnym. Wysoko w Tatrach może popadać słaby śnieg oraz śnieg z deszczem. Przelotne opady deszczu oraz prognozowane w centrum burze mogą popsuć radość z wysokich temperatur. W centrum nawet 18°C. W zachodniej i północnej Polsce termometry pokażą około 13°C. Dużo chłodniej nad morzem, ledwie 9°C. - Wiatr umiarkowany, na południu kraju i nad morzem dość silny, południowo-wschodni i południowy, od zachodu skręcający na południowo-zachodni. Porywy wiatru przeważnie do 55 km/h, lokalnie do 60 km/h, wysoko w górach do 100-110 km/h - prognozuje IMGW.

Coraz więcej rekordów ciepła🔴 i coraz mniej zimna🔵. Kolejna szansa wg modelu WRF-ICON na pobicie tego marcowego będzie w niedzielę.#IMGWCMM #IMGWmodele pic.twitter.com/WDhUgbpznv— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) March 27, 2024