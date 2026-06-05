Jeden dzień uratuje długi weekend. Nowa prognoza pogody mówi wszystko. Plany tysięcy Polaków do wymiany

Nowa prognoza pogody na długi weekend

Na przełomie maja i czerwca 2026 roku prognoza pogody dla Polski nie była optymistyczna. I rzeczywiście - Boże Ciało w wielu rejonach Polski spędzaliśmy w towarzystwie deszczu, a nawet burz. Analiza IMGW dotycząca piątku nie wyglądała wcale lepiej.

- Od Dolnego Śląska i Opolszczyzny, przez Wielkopolskę i Kujawy, aż po Pomorze okresami opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym; suma opadów od 10 mm do 25 mm, na Pomorzu lokalnie do 30 mm. Na pozostałym obszarze kraju przelotne opady deszczu. Po południu i wieczorem we wschodniej połowie kraju oraz na zachodzie również burze, lokalnie z gradem. Suma opadów podczas burz na zachodzie do około 15 mm, na wschodzie do 40 mm - wyliczyli synoptycy w prognozie na 5 czerwca.

Czy to oznacza, że cały długi weekend będzie zdominowany przez niebezpieczne zjawiska atmosferyczne? Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazali również pozytywne wieści, dotyczące przede wszystkim soboty.

Jaka będzie pogoda w sobotę, 6 czerwca? Słońce i przyjemne temperatury w prognozach

Sobota będzie najlepszym dniem na weekendową wycieczkę lub beztroski wypoczynek. Z mapy IMGW wynika, że pojawi się dużo więcej słońca. Temperatury maksymalne we wszystkich 16 województwach przekroczą 20 stopni Celsjusza, a ryzyko burzowe będzie mniejsze. Przelotne deszcze nie zostawią nas w spokoju, ale będzie ich o wiele mniej niż w piątek. Parasole mogą się przydać w województwach:

pomorskim

podlaskim

łódzkim

zachodniopomorskim

małopolskim

Niedziela z kolejnym załamaniem pogody

Jak już wspominaliśmy wyżej, sobota rysuje się w jasnych barwach. Na przeciwległym biegunie są prognozy na niedzielę, 7 czerwca. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada burze w województwach:

kujawsko-pomorskim

mazowieckim

lubelskim

dolnośląskim

opolskim

łódzkim

lubuskim

wielkopolskim

Temperatury nadal będą przyjemne, ale marne to pocieszenie. Na przełom w pogodzie poczekamy najpewniej do samej końcówki pierwszej dekady czerwca. Prognozy będziemy rzecz jasna aktualizować w "Super Expressie".

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