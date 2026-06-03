Zorza polarna nad Polską! Zapowiada się wyjątkowy spektakl na niebie. "Oj, będzie się działo!"

„Kanibal-CME może uderzyć w Ziemię”. Wójcicki alarmuje

Karol Wójcicki, autor popularnego profilu „Z głową w gwiazdach”, opublikował emocjonujący wpis, który zelektryzował miłośników astronomii. Cytujemy fragment:

„Zgodnie z moimi podejrzeniami – co właśnie potwierdziła prognoza od SWPC – jutro w okolicach północy w Ziemię może uderzyć kanibal-CME. (…) Obie fale po drodze zleją się w jedną, która może uderzyć w naszą magnetosferę z prędkością nawet 1100 km/s! Podobne zjawisko w 2024 wywołało Wielką Zorzę Majową, która swoim zasięgiem objęła większość Europy (…) Oj, będzie się działo :))))”

Według Wójcickiego, jeśli prognozy się potwierdzą, zorza może być widoczna w Polsce w nocy z czwartku na piątek (4-5 czerwca), a niewykluczone, że także z piątku na sobotę.

Czym właściwie jest zorza polarna?

Zorza polarna to efekt zderzenia wysokoenergetycznych cząstek wiatru słonecznego z ziemską magnetosferą. Najczęściej obserwuje się ją w okolicach biegunów – w Norwegii, Islandii, Kanadzie czy na Alasce. Tam pole magnetyczne kieruje cząstki w stronę atmosfery, gdzie zaczynają świecić.

Dlaczego więc czasem widzimy ją w Polsce? Bo podczas wyjątkowo silnych burz geomagnetycznych – takich jak ta, którą może wywołać „kanibal-CME” – zorza przesuwa się znacznie dalej na południe. W 2024 roku widzieli ją mieszkańcy niemal całej Europy, a nawet południowych Stanów Zjednoczonych.

Jak obserwować zorzę polarną w Polsce?

Szanse na zobaczenie tego niezwykłego zjawiska rosną, jeśli spełnimy kilka warunków:

ciemne niebo – unikaj miast, latarni i oświetlonych ulic

północny horyzont – zorza w Polsce najczęściej pojawia się nisko nad północą

bezchmurna pogoda – nawet najsilniejsza burza magnetyczna nic nie da, jeśli niebo zasłonią chmury

aplikacje monitorujące burze geomagnetyczne – np. te pokazujące indeks Kp

Warto też uzbroić się w cierpliwość. Zorza potrafi pojawić się nagle i zniknąć po kilku minutach, by wrócić ze zdwojoną siłą.

Czy czeka nas kolejna „Wielka Zorza”?

Prognozy są obiecujące, a wpis Wójcickiego tylko podgrzał atmosferę. Jeśli „kanibal-CME” rzeczywiście uderzy w Ziemię z zapowiadaną prędkością, możemy być świadkami jednego z najpiękniejszych widowisk natury.

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