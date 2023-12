Pogoda w sylwestra i Nowy Rok. Na pokaz fajerwerków weź też parasol

Wichury do 100 km/h to nie wszystko! Temperatura zaskoczy Polaków [Prognoza IMGW na 28.12.2023]

Kto liczył na sylwestra i Nowy Rok z typowo zimową pogodą, czyli śniegiem i mrozem, ten będzie rozczarowany. Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) nie przewidują, aby w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin nastąpił atak zimy. Pogoda nadal będzie przypominać to, co widujemy za oknami jesienią. Co więcej, napływało będzie dość ciepłe powietrze znad Atlantyku. Niestety, nadal będzie dość silnie wiać. W weekend porywy wiatru do 70 km/h.

W sylwestra (31 grudnia) - jak prognozuje IMGW - "Polska będzie na skraju zatoki związanej z głębokim niżem nad Irlandią. Z południa będzie napływało ciepłe powietrze polarne morskie". Ciśnienie spadnie. Nadal dość ciepło. Termometry pokażą maksymalnie od 3°C na Warmii, Mazurach i Podlasiu do 8°C na Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Najcieplej w Opolu, tam na termometrach nawet 9°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich Karpat okresami dość silny, w porywach do około 70 km/h, z kierunków południowych. Powitanie nowego roku mieszkańcom północnej i zachodniej Polski mogą uprzykrzyć opady deszczu.

Jaka będzie pogoda w Nowy Rok? W poniedziałek (1 stycznia) sporo chmur i przelotne opady deszczu. Śnieg w rejonach podgórskich Karpat i w górach. Na termometrach od 5°C do 8°C, najchłodniej w dolinach karpackich. Tam termometry pokażą około 3°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich Karpat silniejszy, lokalnie w porywach do około 65 km/h, zachodni i południowo-zachodni - prognozuje IMGW.

