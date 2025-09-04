IMGW podał nową prognozę. Zaraz się zacznie. Błyskawice na początek

IMGW podał szczegóły prognozy synoptycznej na 5 września. Piątek w Polsce nie będzie spokojny. Wręcz przeciwnie - burze i opady deszczu popsują wiele planów na najbliższe godziny.

Najwięcej niebezpiecznych zjawisk przewiduje się dla wschodnich rejonów naszego kraju. Mowa tu m.in. o Podkarpaciu, Podlasiu i Mazowszu. Przydadzą się parasole, a burze mogą przynieść utrudnienia komunikacyjne.

Burze i deszcze to jedno, ale na przeciwległym biegunie mamy upały. W najgorętszym momencie piątku termometry mogą pokazać nawet 34 stopnie Celsjusza!

Pogoda IMGW na jutro: Noc z czwartku na piątek, 4/5 września

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiedział już dynamiczną końcówkę tygodnia. W nocy z czwartku na piątek (4/5 września 2025 r.), początkowo na południowym wschodzie i wschodzie, a nad ranem na krańcach północno-zachodnich, pojawią się przelotne opady deszczu. Kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność! Miejscami życie utrudniać będą silne zamglenia, a we wschodniej połowie kraju również mgły ograniczające widzialność do 100 metrów.

Temperatura minimalna na poziomie od 13 stopni, do nawet 18 "kresek" na Wybrzeżu. W nocy nie powinien nam dokuczać silny wiatr, jedynie w Sudetach może osiągać prędkość do 80 km/h.

Pogoda na piątek: Burze z deszczem kontra upały

W piątek słońce zacznie przegrywać z chmurami, choć eksperci z IMGW widzą na radarach liczne rozpogodzenia. Po południu zaczną dominować przelotne opady deszczu oraz miejscami, głównie w centrum i na wschodzie kraju burze, możliwy grad.

- Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do około 30 milimetrów. Rano na wschodzie lokalnie zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na zachodzie i w centrum porywisty wiatr. W czasie burz wiatr w porywach do 80 km/h - zapowiada IMGW w prognozie synoptycznej na 5 września.

Temperatura na północnym wschodzie i na południu kraju wzrośnie nawet do 29 stopni, a na południowym wschodzie może przekroczyć 30 stopni. W najgorętszym momencie dnia, na Lubelszczyźnie termometry "dobiją" do 33-34 stopni.

Quiz. Pogoda po angielsku Pytanie 1 z 12 "Pogoda" to po angielsku... weather wind water Następne pytanie