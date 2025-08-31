IMGW podał najnowszą prognozę pogody. Burze i deszcze na początek września

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podał najnowszą prognozę synoptyczną na 1 września. Początek roku szkolnego wielu uczniów spędzi w towarzystwie opadów deszczu. Prognoza pogody na najbliższe godziny jest daleka od korzystnej.

Na krańcach południowych możliwe będą burze i dla tych regionów prognozowana suma opadów, zwłaszcza w czasie burz, wynosi około 15 mm. Przydadzą się parasole i kurtki przeciwdeszczowe.

IMGW zwraca uwagę na temperatury. Termometry pokażą nawet 29 stopni Celsjusza. W których rejonach Polski będzie najgoręcej? Wyjaśniamy w tym materiale.

Pogoda IMGW na jutro. Prognoza na poniedziałek, 1 września

Końcówka sierpnia przyniosła wysokie temperatury i tropikalne noce. Pierwszy dzień września to już inna historia. W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko na wschodzie i południu okresami duże. - Na krańcach południowych możliwe słabe przelotne opady deszczu. Silne zamglenia, miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów - ostrzega IMGW w prognozie synoptycznej na noc z 31 sierpnia na 1 września. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą dotyczą województw:

warmińsko-mazurskiego

pomorskiego

kujawsko-pomorskiego

wielkopolskiego

mazowieckiego

Temperatura na nizinach od 12 stopni na Warmii i Mazurach do 17 na Podkarpaciu. Eksperci od pogody nie spodziewają się silnego wiatru. Prognozę na najbliższą noc widać na mapie:

i Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda IMGW na noc z niedzieli na poniedziałek, 31 sierpnia / 1 września 2025

Pogoda na 1 września. Poniedziałek z deszczem, burzami i gorącem

Jak się ubrać na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego? To pytanie pojawia się w wielu polskich domach. Z pomocą przychodzi prognoza IMGW na 1 września. Niestety, synoptycy nie mają zbyt wielu dobrych wieści. Początek miesiąca przyniesie przelotne opady deszczu oraz możliwe burze na krańcach południowych.

- Tam prognozowana suma opadów, zwłaszcza w czasie burz, do około 15 mm. Rano miejscami zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 m. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h - ostrzega IMGW w prognozie na poniedziałek, 1 września.

Ciekawie wyglądają również prognozy, dotyczące temperatur. Maksymalne wartości ukształtują się na poziomie od 25 do 29 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie nad morzem i w kotlinach górskich, od 20 do 24 stopni. Jeśli chodzi o największe miasta, najgoręcej będzie w okolicach:

Warszawy

Lublina

Wrocławia

Szczecina

Opola

Czy 1 września odnotujemy upały? Na krańcach wschodnich termometry w najgorętszym momencie dnia mogą pokazać 30-31 stopni. Podobny scenariusz jest możliwy na Opolszczyźnie. Prognozy będziemy aktualizować w "Super Expressie", a mapę ze szczegółami pogody na 1 września prezentujemy poniżej:

i Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda IMGW na 1 września