IMGW aktualizuje niepokojące prognozy. Burze i ulewne deszcze to nie wszystko

- Zaczynamy drugą dekadę września. Z najnowszej prognozy IMGW wynika, że w pogodzie wiele się nie zmieni. Deszcze i burze ponownie dadzą się we znaki Polakom. Synoptycy zwracają też uwagę na temperatury i silny wiatr.
- Najgorszych warunków spodziewamy się na zachodzie i południu, a także na Pomorzu Wschodnim. Miejscami powieje silny wiatr do 70 km/h.
- Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaktualizuje też ostrzeżenia pierwszego stopnia. Szczegóły na se.pl.
Pogoda na jutro: Noc ze środy na czwartek, 10/11 września 2025
Najbliższa noc będzie daleka od spokojnej. Od południowego zachodu zachmurzenie będzie wzrastać do dużego i całkowitego. Pojawią się opady deszczu, które okresami będą o natężeniu umiarkowanym. - Suma opadów na południowym zachodzie, zachodzie i południu do 30-40 mm, w centrum i na północy do 15-20 mm. Na zachodzie możliwe burze - alarmuje IMGW.
Synoptycy wskazują, że na południu i wschodzie trzeba być przygotowanym na silniejszy wiatr- w rejonie Pomorza Wschodniego oraz Zakopanego w porywach do 75 km/h. Temperatura od 12 stopni na Podhalu, do nawet 18 na północnym wschodzie Polski. W Tatrach porywy wiatru mogą sięgnąć 100 km/h.
Burze, deszcze i silny wiatr również w czwartek
Ciepło, ale również deszczowo, burzowo i nieprzyjemnie - tak w skrócie można podsumować prognozę synoptyczną na czwartek, 11 września. Na niebie będą dominować chmury, a to dopiero początek problemów.
- Odnotujemy opady deszczu, we wschodniej połowie kraju miejscami o natężeniu umiarkowanym. Na zachodzie i południu oraz lokalnie w centrum możliwe burze. Suma opadów na wschodzie i na Pomorzu Wschodnim od 15 do 25 milimetrów, w czasie burz na zachodzie do 15 mm, a na południu do 25 mm - wylicza IMGW w prognozie na czwartek, 11.09.2025.
W całym kraju problemem będzie porywisty wiatr - na północy w porywach do 70 km/h. - Podczas burz porywy wiatru do 70 km/h, w Sudetach do 70 km/h, a w Tatrach i Bieszczadach początkowo do 75 km/h - podaje Instytut.
Do czwartkowego poranka obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia (żółty alert) od IMGW, dotyczące intensywnych opadów deszczu dla województw:
- śląskiego
- małopolskiego
- opolskiego
- dolnośląskiego
- lubuskiego
- zachodniopomorskiego
Na północy IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Komunikaty mogą ulec aktualizacji. Prognozy śledzimy i aktualizujemy w "Super Expressie".